習近平到武漢考察 要求牢牢掌握科技的命脈

新華社報導，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平28日在湖北省武漢市考察，他說，要把科技的命脈牢牢掌握在自己手中，在科技自立自強上取得更大進展。

習近平表示，科技自立自強是國家強盛之基、安全之要。「我們必須完整、準確、全面貫徹新發展理念，深入實施創新驅動發展戰略，把科技的命脈牢牢掌握在自己手中，在科技自立自強上取得更大進展，不斷提升我國發展獨立性、自主性、安全性，催生更多新技術新產業，開闢經濟發展的新領域新賽道，形成國際競爭新優勢」。

官方目前的簡短報導並未說明習近去武漢哪裡考察，但根據官媒人民日報提供的照片顯示，習近平到武漢東湖新技術開發區左嶺街道與華工科技廠視察，並與員工談話。