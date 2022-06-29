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習近平到武漢考察 要求牢牢掌握科技的命脈

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
中共總書記習近平到武漢華工科技廠考察並與員工談話。（人民日報）
中共總書記習近平到武漢華工科技廠考察並與員工談話。（人民日報）

新華社報導，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平28日在湖北省武漢考察，他說，要把科技的命脈牢牢掌握在自己手中，在科技自立自強上取得更大進展。

習近平表示，科技自立自強是國家強盛之基、安全之要。「我們必須完整、準確、全面貫徹新發展理念，深入實施創新驅動發展戰略，把科技的命脈牢牢掌握在自己手中，在科技自立自強上取得更大進展，不斷提升我國發展獨立性、自主性、安全性，催生更多新技術新產業，開闢經濟發展的新領域新賽道，形成國際競爭新優勢」。

官方目前的簡短報導並未說明習近去武漢哪裡考察，但根據官媒人民日報提供的照片顯示，習近平到武漢東湖新技術開發區左嶺街道與華工科技廠視察，並與員工談話。

習近平有可能搭乘武廣高鐵一路南下，出席明天（30日）在香港的回歸25周年慶祝大會委主持新一屆港府領導班子就職。

中共總書記習近平到武漢考察並與民眾話家常。（人民日報）
中共總書記習近平到武漢考察並與民眾話家常。（人民日報）

習近平 武漢 考察

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