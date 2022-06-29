習近平明天抵港 夫人彭麗媛隨行 港警最高級別戒備

大陸國家主席習近平將於明天（30日）下午抵港，參加七一香港回歸25周年慶祝大會暨香港新一屆政府就職。港媒報導，習近平夫人彭麗媛也會隨行。港警今起已在各重點區域佈防駐守巡邏。

香港01報導，消息透露，按習近平來港行程部署，習近平伉儷將於30日下午乘坐高鐵由深圳抵港，並於高鐵西九龍站逗留視察，兩人隨後各有行程安排，習近平將赴港島，彭麗媛則預計在西九一帶參觀，包括前往毗鄰西九龍站的戲曲中心，並於傍晚出發前往港島，與習近平會合，出席禮賓府特設晚宴。

習夫人彭麗媛於2017年香港回歸20周年訪港時，先後探訪幼稚園和老人院，這次則擬到訪於2019年啓用的戲曲中心，由於彭夫人是歌唱家出身，今次專程到訪戲曲中心，別具意義。

此外，有別過往乘坐專機，習近平伉儷今次選擇取道陸路往返，據悉兩人亦將循高鐵即日來回，6月30日晚參加禮賓府特設晚宴後搭高鐵返回深圳，7月1日早上再赴港出席港府新班子就職典禮。

為確保安全，港警已將今次的保安級別定為最高，除西九站要塞外，亦會沿線遙距護航及高度佈防，包括沿途有人駐守及巡邏，確保萬無一失。

大陸媒體還報導，至少從兩個城市包括從福州和廈門乘鐵路前往深圳方向的旅客，自本周日（26日）至7月2日須接受「二次安檢」，始可上車。

港警周二（28日）公佈指，將實施嚴密保安，凡領導人逗留、到訪及途經地區，將劃為核心保安區，周邊則列為保安區，周三（29日）凌晨起灣仔北一帶大範圍封路，港鐵會展站則於周四（30日）凌晨起關閉。

今天凌晨過後，警方按照事前部署，在會展中心所在的灣仔北一帶路面架設大量水馬（防衝撞的注水障礙物）封路，又設置閘門。會展旁的核心區包括金紫荊廣場，已完全關閉，任何人不能進入。