中共統戰部長尤權：民族宗教領域面臨諸多風險挑戰
中共中央書記處書記、統戰部長尤權28日到天津市調研時，針對統戰領域工作，除了強調民族宗教領域面臨諸多風險挑戰外，也提到今年各民主黨派將換屆，要引導它們「在新起點作出新貢獻」。
據新華社報導，尤權在天津的行程，包含到河北區、紅橋區、濱海新區、河西區考察愛國主義教育基地、宗教活動場所和民營企業，「了解推進我國宗教中國化工作和民族團結進步創建情況，調研民營經濟發展狀況」。而天津市委書記李鴻忠也參與座談。
在座談會上，尤權強調，「統一戰線工作涉及國家安全和社會穩定，特別是民族宗教領域面臨諸多風險挑戰」，他要求要認真貫徹落實「中央民族工作會議」和「全國宗教工作會議」精神，「健全民族宗教工作體制機制，深入排查民族宗教領域風險隱患，做好苗頭性傾向性問題處置，把握好解決問題的時度效，促進民族團結、宗教和諧」。
而對於各民主黨派的統戰工作，他則指出，今年各民主黨派中央和省級組織將全面完成換屆，要支持民主黨派加強自身建設，深化政治交接，引導民主黨派成員傳承優良傳統，「在新起點上作出新貢獻」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言