中共統戰部長尤權：民族宗教領域面臨諸多風險挑戰

中共中央書記處書記、統戰部長尤權28日到天津市調研時，針對統戰領域工作，除了強調民族宗教領域面臨諸多風險挑戰外，也提到今年各民主黨派將換屆，要引導它們「在新起點作出新貢獻」。

據新華社報導，尤權在天津的行程，包含到河北區、紅橋區、濱海新區、河西區考察愛國主義教育基地、宗教活動場所和民營企業，「了解推進我國宗教中國化工作和民族團結進步創建情況，調研民營經濟發展狀況」。而天津市委書記李鴻忠也參與座談。

在座談會上，尤權強調，「統一戰線工作涉及國家安全和社會穩定，特別是民族宗教領域面臨諸多風險挑戰」，他要求要認真貫徹落實「中央民族工作會議」和「全國宗教工作會議」精神，「健全民族宗教工作體制機制，深入排查民族宗教領域風險隱患，做好苗頭性傾向性問題處置，把握好解決問題的時度效，促進民族團結、宗教和諧」。

而對於各民主黨派的統戰工作，他則指出，今年各民主黨派中央和省級組織將全面完成換屆，要支持民主黨派加強自身建設，深化政治交接，引導民主黨派成員傳承優良傳統，「在新起點上作出新貢獻」。