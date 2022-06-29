澳門特首賀一誠 將出席香港特區成立25周年活動

6月上旬，記者在北京瘋狂地去餐廳吃飯，畢竟北京從4月30日開始就禁止餐館內用，直到6月6日才開放，這是一種補償心理。然後讀到一篇網路文章，叫大家千萬別急著外食，「讓那些忍不住的人把不新鮮的食材先吃掉，我們再去吃。」來不及了，此時嘴裡正嚼著牛排。

2022-06-29 12:07