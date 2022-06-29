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澳門特首賀一誠 將出席香港特區成立25周年活動
澳門政府官網29日宣布，特首賀一誠將會於29日到7月1日到訪香港，出席「慶祝香港回歸祖國二十五周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮」。
澳門政府表示，此次行程行政長官辦公室主任許麗芳隨行，賀一誠不在澳門期間，由行政法務司司長張永春臨時代理行政長官的職務。
另外，澳門官方並指出，為參與是次意義重大的慶祝活動，澳門特區政府代表團嚴格按照香港特區政府的防疫要求，在離澳前一周進行健康監測及每天抗原與核酸檢測，在港活動期間進行閉環管理及檢測等防疫措施；在遵守嚴格防疫措施的前提下，代表團結束行程後將嚴格按照衛生局的要求，在第1、2、4、7天接受核酸檢測，期間不參加不能佩戴口罩的活動。
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