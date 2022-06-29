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大陸續推「東亞減貧合作倡議」 擴大與東協的合作規模

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸與東協10國在廣西南寧舉行16屆社會發展與減貧論壇，陸方提到要設計實施好「東亞減貧合作倡議」二期項目，並進一步擴大減貧合作規模跟範圍。（圖／取自「國家鄉村振興局」微信公眾號）
大陸與東協10國在廣西南寧舉行16屆社會發展與減貧論壇，陸方提到要設計實施好「東亞減貧合作倡議」二期項目，並進一步擴大減貧合作規模跟範圍。（圖／取自「國家鄉村振興局」微信公眾號）

大陸28日與東協舉辦「第十六屆社會發展與減貧論壇」，會上陸方提到要跟有關國家設計實施好「東亞減貧合作倡議」二期項目，並進一步擴大減貧合作規模跟範圍。

據大陸國家鄉村振興局消息，這場在廣西南寧開幕的論壇，由鄉村振興局與廣西自治區政府聯合主辦，例外還有柬埔寨緬甸、寮國、菲律賓的部長級官員以及東協其他國家相關部門官員參與。

鄉村振興局局長劉煥鑫表示，將會對在柬埔寨、寮國、緬甸3國6個貧困村實施的村級減貧項目進行深入總結，在此基礎上會同有關國家設計實施好「東亞減貧合作倡議二期」項目，共同探索積累更多務實合作經驗；組織建立「中國—東協減貧專家庫」，匯聚各國、各領域推動減貧與鄉村發展的新理念新思路新實踐，為構建更為緊密的「中國—東協命運共同體」作出積極努力。

廣西壯族自治區主席藍天立則指出，將繼續聯合舉辦好減貧論壇，建立後疫情時代線上、線下相結合的常態化減貧交流機制，加強廣西全國脫貧攻堅交流基地和考察點建設，推動合作倡議有效落地。他也提到，會進一步擴大減貧合作項目規模和範圍，共同承接、實施好更多具有高社會效益的精品工程、品牌專案、示範工程，在更多貧困村莊建設一系列「小而美」惠民生項目，進一步改善基礎設施、擴大生產投資、增加就業機會，更好發揮示範合作項目帶動減貧作用。

「東亞減貧合作倡議」是大陸國務院總理李克強2014年在東協加中日韓峰會（10+3）提出，當時陸方提供1億元人民幣（約合台幣4.4億元），開展鄉村減貧推進計畫，建立東亞減貧合作示範點。2020年李克強再度在峰會上拋出「東亞減貧合作倡議二期項目」，指出要幫助貧困地區建設小型基礎設施、公共服務設施，開展生計改善示範和能力建設，舉辦10+3村官交流活動，協助落實東協一體化倡議，實現地區協調發展。

東協 緬甸 柬埔寨

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