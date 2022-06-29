環球時報警告日韓「站隊」北約 傷害中國勢必付出代價

北約峰會28日開始在西班牙馬德里舉行，日本、南韓、澳洲和紐西蘭的領導人將首次參加這次會議。大陸鷹派媒體環球時報社評稱，日韓的與會，勢必傷害與中國的戰略互信，不可避免地要付出代價。

環時報導，在北約所謂新版「戰略概念」文件中，中國將首次被列為「挑戰」。美國國家安全顧問蘇利文表示，北約將以前所未有的方式談論中國帶來的挑戰。

社評稱，華盛頓的戰略意志正對北約形成越來越強的裹挾和綁架。這使得那些想通過加入北約來尋求安全感的國家，事實上往往成為華盛頓的附庸或棋子。結果是它們的安全環境不但得不到根本改善，反而面臨不可測的惡化風險。

中國先賢孟子有一句話，叫「君子不立於危牆之下」。某種程度上可以說，北約組織是當今世界最大的一堵危牆。

北約直接催生並不斷強化了歐洲的安全困境，俄烏衝突的爆發是其惡果的現實體現。事實證明，以集體防務之名追求絕對安全的極端做法，其盡頭就是陣營對抗。

換句話說，北約決不是歐洲安全危機的解藥，而是毒藥。如果有人把這樣的毒藥往被稱為「世界和平發展的綠洲」東亞地區播散，這種行為既陰毒又惡劣。

社評稱，日本、韓國、澳大利亞和紐西蘭，特別是日韓都不該出現在北約峰會的會場上，這是十分消極的動向。參加這個冷戰色彩濃厚、對華敵意強烈的跨大西洋軍事政治集會，能給亞太國家帶來什麼，又會讓它們損失什麼？並不是一筆難以算清的帳。

亞太國家利益建立在該地區的和平與穩定基礎之上，對北約亞太化的迎合無異於引狼入室，對任何亞太國家來說都是極不明智的選擇。而且，這勢必傷害與中國的戰略互信，不可避免地要付出代價。