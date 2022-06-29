歐盟駐華大使郁白：歐盟堅持一中，不會違背一中的承諾

大陸國務委員兼外長王毅28日會見即將離任的歐盟駐華代表團團長（歐盟駐華大使）郁白（Nicolas Chapuis）。王毅稱，中歐是夥伴，不是對手，更不是制度性對手。郁白表示，歐盟堅持一個中國政策，不會違背對一個中國的承諾。

新華社報導，王毅表示，中歐之間存在一些分歧不時影響中歐關係的健康發展。關鍵是歐方要對中國的發展方向形成更為客觀和正確的認知。中國將繼續堅持走和平發展道路，建設更高水準開放型經濟新體制。

王毅指出，中歐作為世界上的兩支重要力量，應加強對話溝通，維護求同存異的相處之道，維護互利共贏的合作方式，維護多邊主義的時代潮流。這既是中歐雙方承擔的國際責任，也完全符合雙方的根本和長遠利益。

郁白表示，歐中關係發展的潛力非常巨大，雙方雖然有分歧，但完全可以尋求共同利益，實現共贏結果。歐方願同中方一道，共同應對氣候變化、世紀疫情、數位轉型等全球性挑戰。

他說，歐盟堅持一個中國政策，不會違背對一個中國的承諾。郁白還闡述了在烏克蘭問題上的立場，希望儘快停火止戰，期待中方為此發揮積極作用。

郁白是法國外交官，巴黎東方語言學院的高材生，擁有扎實的中文功底，對研究中國詩詞文學頗有心得，2018年9月起出使中國。

不過，去年9月大陸與立陶宛因台灣問題交惡，兩國互相召回大使。郁白指責中方對立陶宛的制裁政策，稱「中國此舉會破壞中國在歐洲的形象；他還指責中國忽視了歐盟就恢復中美關係做出的努力」等。

當時中國公共外交協會會長、前中國駐歐盟使團團長吳海龍則反唇相譏稱，郁白在中國待了這麼久之後，連這點最基本的東西（一中原則）都不懂，居然還有這樣的見解，讓人震驚」。