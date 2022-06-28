快訊

是你中獎嗎？大樂透開出1億元頭獎 一注獨得獎落「這縣市」

南部超有感！台灣西南海域規模5.3地震 屏縣最大震度3級

台積電10年主管：升遷速度快的人 開會時不會做「這5件事」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

王岐山將出席 菲律賓新總統小馬可仕就職典禮

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸國家副主席王岐山將出席6月30日菲律賓總統小馬可仕就職典禮，會釋出哪些訊號值得關注。（路透）
大陸國家副主席王岐山將出席6月30日菲律賓總統小馬可仕就職典禮，會釋出哪些訊號值得關注。（路透）

大陸外交部28日宣布，大陸國家副主席王岐山將出席菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）的就職典禮。

上述消息指出，王岐山將率團，到菲律賓馬尼拉出席6月30日的就職典禮，此前王岐山才在5月10日出席南韓新總統尹錫悅就職典禮，當時王岐山提到「五點建議」，強調北京願同韓方共同努力，推動雙邊戰略合作夥伴關係與時俱進，不斷向更高水準邁進。

而北京對菲律賓候任總統相當重視，5月11日習近平就致電小馬可仕，祝賀他當選菲律賓總統。5月18日上午，習近平再與小馬可仕通電話，強調希望菲方繼續奉行獨立自主外交政策，並表示北京願同菲方就重大國際和地區問題加強戰略溝通和協調，維護好本地區和平發展的良好態勢。

馬可仕 菲律賓 王岐山

延伸閱讀

王岐山再代表習近平 出席菲律賓新總統就職儀式

因應習近平港訪 深圳高鐵二次安檢

習近平會赴香港嗎？

寇健文：習近平不分享權力 二十大不會有「習王體制」

相關新聞

台美首次21世紀貿易倡議會 陸外交部：跳越高摔越慘

台灣與美國27日舉行首次「21世紀貿易倡議磋商」，雙方討論磋商路線圖，並稱達成具有高標準承諾和有經濟意義成果的協議。對此...

王岐山將出席 菲律賓新總統小馬可仕就職典禮

大陸外交部28日宣布，大陸國家副主席王岐山將出席菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）的就職典禮。

蔡奇「未來5年說」引疑懼 分析：20大後防疫或鬆綁

中共北京市委書記蔡奇的「未來五年」常態化防疫說引發中國民間輿論大嘩，「未來五年」因此成為會被刪文的網路敏感詞。分析指出，...

香港主權移交25年 保安局預告「全方位立法」從嚴管控

香港7月1日將迎來主權移交25週年，香港保安局局長鄧炳強近日接受陸媒專訪時透露，未來港府會從多方面立法，包括就「基本法」...

北約將中國列系統性挑戰 北京促停止散播挑釁言論

對於北約將中國大陸列為「系統性挑戰」，大陸外交部28日敦促北約停止散播針對中國的挑釁言論，放棄冷戰思維、零和博弈、製造敵...

習近平南下 深圳即日起禁飛無人機等航空器

深圳市公安局通報，經深圳市政府批准同意，為確保香港回歸25週年慶典活動安全順利舉行，從6月28日零時起至7月3日午夜12...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。