王岐山將出席 菲律賓新總統小馬可仕就職典禮

大陸外交部28日宣布，大陸國家副主席王岐山將出席菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）的就職典禮。

上述消息指出，王岐山將率團，到菲律賓馬尼拉出席6月30日的就職典禮，此前王岐山才在5月10日出席南韓新總統尹錫悅就職典禮，當時王岐山提到「五點建議」，強調北京願同韓方共同努力，推動雙邊戰略合作夥伴關係與時俱進，不斷向更高水準邁進。

而北京對菲律賓候任總統相當重視，5月11日習近平就致電小馬可仕，祝賀他當選菲律賓總統。5月18日上午，習近平再與小馬可仕通電話，強調希望菲方繼續奉行獨立自主外交政策，並表示北京願同菲方就重大國際和地區問題加強戰略溝通和協調，維護好本地區和平發展的良好態勢。