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北約將中國列系統性挑戰 北京促停止散播挑釁言論
對於北約將中國大陸列為「系統性挑戰」，大陸外交部28日敦促北約停止散播針對中國的挑釁言論，放棄冷戰思維、零和博弈、製造敵人的做法。
據澎湃新聞，大陸外交部發言人趙立堅今天在例行記者會上稱，作為冷戰產物和全球最大軍事聯盟，「北約長期固守陳舊的安全觀念，早已淪為個別國家維持霸權的工具」。他認為，北約的新戰略文件只是新瓶裝舊酒，沒有改變製造假想敵、搞陣營對抗的冷戰思維。
趙立堅反問道，「中國奉行獨立自主的和平外交政策，不干涉別國內政，不輸出意識形態，更不搞長臂管轄、經濟脅迫、單邊制裁，何談系統性挑戰？」
他強調，中國要求北約立即停止散播「針對中方的不實之詞和挑釁言論」，放棄冷戰思維、零和博弈、製造敵人的做法，「不要在搞亂歐洲之後，企圖再搞亂亞洲、搞亂全世界」。
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