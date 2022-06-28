澳門新博彩法增訂國家安全條款 可撤銷美資賭場

中美交惡，雙方相互反制，連澳門博彩業也不能倖免。澳門立法會日前修訂通過新博彩法，加入「國家安全」的條款，可隨時撤銷賭場經營權，防止賭場資金洗錢或流入反政府、從事勾結外國勢力活動，確保「一國兩制」在澳門行穩致遠等。

觀察者網報導，澳門立法會6月21日通過修改「娛樂場幸運博彩經營法律制度」（新「博彩法」），並已於23日起生效，當中新加入了國家安全條款。

其中第45條第1項規定，行政長官在聽取博彩委員會的意見後，可基於「危害國家或澳門特別行政區的安全」等原因解除娛樂場幸運博彩的經營批給。

「新博彩法」還要求，經營娛樂場幸運博彩須不受犯罪影響，並應確保其經營及操作配合澳門特別行政區打擊跨境非法資金流動，以及預防清洗黑錢和恐怖主義的政策及機制。

報導引述澳門大學政治經濟學與公共政策教授盛力表示，過去澳門部分外資博企或其間接關係人，可能涉及推動內地資本外流，他們與海外政治勢力的關係也比較複雜，甚至有參與本地敏感事務的嫌疑。

盛力解讀，這個法案必須有威懾力，不能光說要在維護國家安全的前提下去經營，還要在判斷在危害到國家安全後，可以立即終止合約。

他說，「新博彩法」表現出國家對澳門的關注，保障一國兩制在澳門行穩致遠，實際上也是涉及到國家安全的一個條款。

澳門立法會議員陳澤武此前表示，法案賦予特首有權就國家安全撤銷賭牌，估計將會按國安法的框架去審視，如資金來源、從事勾結外國勢力活動等。

事實上，澳門特區政府宣佈修法之初，在澳門擁有業務的美國賭場公司股票一度受到重挫。

目前澳門的六家持牌博彩企業中，有美資博企「兩個半」之說。除了永利澳門和金沙中國兩個純美資外，美高梅中國則是美國博彩業巨頭美高梅與賭王之女何超瓊成立的合資公司。

報導稱，「國家安全」不單只是涉及中美博奕的問題，也要和總體國家安全觀聯繫起來。「新華澳報」曾刊文指出，將國家安全有關條文列入「新博彩法」，是一把懸掛在未來獲得新賭牌博企、尤其是美資博企頭上的「達摩克利斯之劍」，相信會對美資博企起具有較大的震懾作用。