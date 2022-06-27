（德國之聲中文網）6月25日，新華社發布簡短消息稱，「中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平將出席慶祝香港回歸祖國25周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮。」不過，新華社並沒有提及習近平是否親自赴港或談及有關其行程的任何消息。截至今日，香港當局也沒有明確表示習近平是將訪問該市，還是通過視頻形式參加上述活動。

回顧5年前，新華社於2017年6月25日發布了習近平將出席「慶祝香港回歸祖國20周年大會暨香港特別行政區第五屆政府就職典禮」的消息。消息稱，「中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平將於6月29日至7月1日赴香港，出席慶祝香港回歸祖國20周年大會暨香港特別行政區第五屆政府就職典禮，並視察香港特別行政區。」

不提「赴香港」，不提行程日期

與當時新華社發布的消息相比較，可以看到，此次發布的消息少了「赴香港」，沒有提訪問日期，沒有提「視察」。

自2020年1月對緬甸進行國事訪問之後，習近平沒有再離開中國大陸出訪。去年，習近平拒絕前往羅馬參加20國集團領導人峰會，只參加了線上會議。他也未出席在蘇格蘭格拉斯哥舉行的全球氣候談判。拜登就任美國總統後，習近平也沒有與拜登進行過面對面的會晤。

今年早些時候，香港暴發了一輪嚴重的奧密克戎疫情。目前，香港第五波疫情持續反彈，新增確診連續13天超過1000例。香港政府衛生署衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮6月27日下午通報，「近期全港單日新增確診徘徊在1500至1800例，正接近2000例，預計未來一段時間或將繼續緩慢上升。」此外，據南華早報6月24日報導，香港內地事務局局長曾國衛和香港行政長官辦公室主任、候任政務司司長陳國基已經被確診感染了新冠病毒，處於隔離狀態。分析認為，這給習近平是否會赴港出席新政府就職典禮和回歸慶典增加了不確定性。

重要的時間點

按中共的慣例，逢五和逢十的慶祝活動都格外隆重。而且，自1997年以來，在任的中國國家主席都會在7月1日這天出席香港新任特首的就職典禮。1997年，當時的中國國家主席江澤民為香港首任行政長官董建華主持了就職儀式。2002年，江澤民參加了第二屆香港特區政府就職典禮。在香港回歸10周年和15周年時，習近平的前任胡錦濤也對香港進行過類似訪問，並參加新任特首就職典禮。2017年，習近平於6月29日至7月1日赴港參加了香港回歸25周年大會和香港特別行政區第六屆政府的就職典禮。

上周五（6月24日），港區人大代表葉國謙在香港電台節目上說，相信國家主席習近平親身來港出席慶祝香港回歸25周年大會暨第六屆政府就職典禮的機會相當高，但預期行程不會像5年前一樣，估計今次只會作短時間逗留。他也稱，如果疫情出現大變化，習近平亦有可能以視像形式出席典禮，由其他中央官員到港主持第六屆政府官員的宣誓儀式。他估計獲派頂替國家領導人的官員估計是中國國務院港澳辦主任夏寶龍。

2019年，香港發生大規模反政府抗議活動，北京方面採取行動鎮壓當地異見人士，並於2020年6月在香港實施了港區國安法。香港警方依據這部法律逮捕了數以百計的人士。香港新特首李家超曾是一名高級警官，後為香港保安局長，政務司司長。作為北京內定的唯一候選人，李家超當選後表示，「盡管香港國安法基本上已經控制好最關鍵的一些風險，把香港基本法第二十三條有關立法工作做好依然是我們的憲制責任。」

香港政治分析家盧兆興認為，習近平將出席周五的儀式，但出於安全考慮可能會在當天結束時返回中國大陸邊境的深圳。他說，習近平的出席將表明中國政府對其對香港的政策，包括處理新冠問題的政策有信心。他說，」距離2047年還有一半時間，這次訪問特別重要。」他指出，「積極的色彩將是極其重要的，因為我們可以預期北京將轉向台灣，呼籲進行某種形式的對話。」

(綜合報導）

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