陸外交部：台代表擔當吐瓦魯的「隨從」 自取其辱

我友邦吐瓦魯外長日前退出了在葡萄牙舉行的聯合國海洋大會，據稱吐瓦魯的代表團內有三名台灣的代表。大陸外交部發言人趙立堅稱，台灣擔當別的國家的隨從，企圖擠進聯合國海洋大會，這只能自取其辱。

據澎湃新聞報導，大陸外交部發言人趙立堅今天（27日）主持例行記者會上。有記者提問，圖瓦盧（吐瓦魯）外長退出了在葡萄牙舉行的聯合國海洋大會，因為其代表團內有三名台灣當局人員的代表資格被取消。中方對此有何評論？

趙立堅答詢表示，台灣當局慣於在國際上搞小動作，其所謂「人員」自降人格，擔當別的國家的隨從，企圖擠進聯合國海洋大會，這只能自取其辱。中方踐行真正的多邊主義，支持各方合法依規參加聯合國海洋大會。

趙立堅表示，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識，也是聯合國大會2758號決議確認的根本原則。