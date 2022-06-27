中共電子偵察艦首度經過日本伊豆海域八丈島航行
日本防衛省統合幕僚監部26日通報稱，當地時間當天凌晨1時許，日本海上自衛隊在東京都伊豆群島八丈島東北約90公里的海域，發現一艘中國海軍815A型情報收集艦（舷號794），之後該艦向西過航伊豆群島御藏島與八丈島之間的海域。
日本防衛省稱，這是中國軍艦首次公開在御藏島和八丈島之間航行。
通報稱，日本海上自衛隊艦艇對此收集情報，並進行了警戒監視。日本防衛省表示，正在分析中國方面的意圖，並將對未來的活動保持警惕。
根據日方此前通報，本月12日，該情報收集艦與055型導彈驅逐艦拉薩艦（舷號102）、052D型導彈驅逐艦成都艦（舷號120）和903A型綜合補給艦東平湖艦一起通過對馬海峽，由東海駛入日本海，隨後以「2+2」形式分頭行動。同月16日，該情報收集艦與東平湖艦穿越津輕海峽，向東進入西太平洋。
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