中共電子偵察艦首度經過日本伊豆海域八丈島航行

日本防衛省統合幕僚監部26日通報稱，當地時間當天凌晨1時許，日本海上自衛隊在東京都伊豆群島八丈島東北約90公里的海域，發現一艘中國海軍815A型情報收集艦（舷號794），之後該艦向西過航伊豆群島御藏島與八丈島之間的海域。

日本防衛省稱，這是中國軍艦首次公開在御藏島和八丈島之間航行。

通報稱，日本海上自衛隊艦艇對此收集情報，並進行了警戒監視。日本防衛省表示，正在分析中國方面的意圖，並將對未來的活動保持警惕。