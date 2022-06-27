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中共電子偵察艦首度經過日本伊豆海域八丈島航行

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
日本御藏島與八丈島地理位置圖。（谷歌）
日本御藏島與八丈島地理位置圖。（谷歌）

日本防衛省統合幕僚監部26日通報稱，當地時間當天凌晨1時許，日本海上自衛隊在東京都伊豆群島八丈島東北約90公里的海域，發現一艘中國海軍815A型情報收集艦（舷號794），之後該艦向西過航伊豆群島御藏島與八丈島之間的海域。

日本防衛省稱，這是中國軍艦首次公開在御藏島和八丈島之間航行。

通報稱，日本海上自衛隊艦艇對此收集情報，並進行了警戒監視。日本防衛省表示，正在分析中國方面的意圖，並將對未來的活動保持警惕。

根據日方此前通報，本月12日，該情報收集艦與055型導彈驅逐艦拉薩艦（舷號102）、052D型導彈驅逐艦成都艦（舷號120）和903A型綜合補給艦東平湖艦一起通過對馬海峽，由東海駛入日本海，隨後以「2+2」形式分頭行動。同月16日，該情報收集艦與東平湖艦穿越津輕海峽，向東進入西太平洋。

中共多艘軍艦近日繞行日本周遭海域。（日本統合幕僚監部）
中共多艘軍艦近日繞行日本周遭海域。（日本統合幕僚監部）
日本統合幕僚監部偵測到中共電子偵察艦首度通過日本御藏島與八丈島之間海域。（日本統合幕僚監部）
日本統合幕僚監部偵測到中共電子偵察艦首度通過日本御藏島與八丈島之間海域。（日本統合幕僚監部）

日本 自衛隊 導彈

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