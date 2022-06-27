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香港七一回歸25周年 港警反恐部隊換新裝

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
香港警隊三支反恐部隊7月1日起換裝。香港鐵路應變部隊的新制服為灰色（左）、反恐特勤隊的新制服為淺藍色（中）、機場特警隊的新制服為深藍色（右）。 （香港文匯報）
香港警隊三支反恐部隊7月1日起換裝。香港鐵路應變部隊的新制服為灰色（左）、反恐特勤隊的新制服為淺藍色（中）、機場特警隊的新制服為深藍色（右）。 （香港文匯報）

香港7月1日迎來回歸中國25周年，除港府新治理班子上台，一些措施也變革，包括警隊由英式步操改為中式步操，另香港三支反恐部隊的制服也換裝。

香港文匯報27日報導，香港警隊三支「反恐戰術部隊」，包括機場特警隊（ASU）、反恐特勤隊（CTRU）及鐵路應變部隊（RRT），將在7月1日換上新制服執勤，以新形象迎接香港回歸祖國25周年。新制服分為三種顏色，讓公眾能夠清晰分辨三隊人員。

報導稱，香港警隊三支「反恐部隊」現在穿著不同的制服在香港市區巡邏，或參與反恐演練，一般市民難以分辨出警種。警方為配合行動需要，以及讓市民更容易識別「反恐部隊」的鮮明特徵，為三支部隊新設計出統一的長袖制服，並以深藍、淺藍及淺灰色區分，機場特警隊的新制服為深藍色、反恐特勤隊為淺藍色、鐵路應變部隊為灰色，但不論哪種顏色，市民都可一眼認出是「反恐部隊」。

香港機場特警組總督察孔逸娜表示，新制服採用立體剪裁，使反恐特警在跑步、攀爬時更加靈活。新制服有不少顯著特色，包括採用企領並繡上員警字樣；將肩章改為臂章，以免被防彈衣遮蓋，而臂章以白色字顯示警員級別及所屬隊伍英文縮寫；在肩、手肘及膝蓋有護墊袋，隊員可按需要換上軟護墊或硬護墊，另外，增加了裝載備用彈匣或記事簿的衣袋。

孔逸娜稱，新制服最重要的考量是保護隊員的安全，物料可提升隊員應對不同風險，如火或強酸等攻擊的全面保護性，相信新制服可提升反恐工作效能。

反恐 制服 香港回歸

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