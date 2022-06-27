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北約劍指中國 環時：挑釁中國 任何時候都不會交好運

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
北約28日召開峰會，圖為16日北約成員國國防部長會議，為28日舉行的北約峰會做準備。（新華社）
北約28日召開峰會，圖為16日北約成員國國防部長會議，為28日舉行的北約峰會做準備。（新華社）

北約峰會28日至30日在西班牙馬德里召開。被形容是，美國總統「帶著最嚴厲的如何對付中國的劇本」到歐洲赴會。大陸環球時報發表社評稱，「挑釁中國，任何時候都不會交好運」。

七國集團（G7）峰會26日在德國巴伐利亞召開，美國總統拜登宣佈一項七國集團（G7）基建計畫「全球基礎設施夥伴關係（PGII）倡議」。目的是在5年內籌集6000億美元，為發展中國家提供發展基礎設施的資金。儘管拜登發言中隻字未提中國，但外界普遍認為這是在抗衡中國的一帶一路計畫。

緊接著是北約峰會的召開，北約秘書長斯托爾滕貝格此前透露，峰會預計將出爐一份北約新戰略概念文件，首次提到中國帶來的「挑戰」。

環時社評稱，在全球性難題日益突出、地區危機此起彼伏的當下，西方最高規格的兩場峰會竟然將本該可以是重要合作夥伴的中國作為對手甚至敵人來對付，這豈止是令人遺憾！

社評說，在美西方輿論的相關評論中，出現兩個耐人尋味的詞：「時機和成本」。一些分析認為，日本在西方集團中交了「好運」，今天它對中國採取負面行動所面臨的風險似乎很低。相對而言，由於擔心在華龐大投資可能面臨的威脅，歐洲在權衡激怒中國的「收益」時更趨謹慎。這些分析，一定程度上反映了一些西方國家在處理對華關係時的機會主義傾向。

這種傾向，也可以從很多現實中得到印證。比如，在這次北約峰會上，日本不僅將拉著南韓、澳洲和紐西蘭搞「小會」，而且還積極攛掇恢復美日韓領導人會議。東京在這一過程中都將「中國威脅」作為主線，意圖把這些國家串起來。

在美國對華「激烈競爭」戰略的指揮棒下，一些國家正在將G7和北約峰會視為凸顯重要性、「借台唱戲」，實現自身戰略野心的好機會。必須指出，不管這些國家如何以機會主義指導自己的政策，反華都絕不會是它們的機會。

社評稱，奉勸一些曾經在世界局勢的劇烈變化中栽過跟頭的國家，千萬別覺得這次就交上了「好運」，每每自以為是操弄地緣政治的棋手，到頭來發現自己還是大國棋盤上的卒子。

世界需要的是維護和平、促進發展的力量，而不是拱火、挑事的破壞性力量。種種跡象表明，藉所謂「國際秩序重構」大搞機會主義，最後只能是飲鴆止渴。而實踐也一再證明，把挑釁中國作為機會，在任何時候都會是偷雞不成蝕把米。

北約 美國 G7

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