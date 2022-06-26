汪洋二十大前會見「台灣省籍」中共黨員　強調反獨促統

在下半年中共二十大召開，選出台籍二十大代表前，中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋26日在北京會見剛舉行完代表會議的「中國共產黨全國台灣省籍黨員」。汪洋表示，台灣省籍黨員要在反「獨」促統上走在前列、爭當表率。

據新華社報導，「中國共產黨全國台灣省籍黨員代表會議」26日在北京閉幕。汪洋會見與會代表並發表講話。

汪洋指出，召開黨（共產黨）的二十大是黨和國家政治生活中的一件大事。當選的台灣省籍黨代表要深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，為開好黨的二十大作出應有貢獻，不辜負黨中央的信任和廣大台灣省籍黨員、群眾的重托。

汪洋還強調，黨的十八大以來，我們黨（共產黨）把握兩岸關係時代變化，豐富和發展「國家統一理論」和「對台方針政策」，牢牢把握兩岸關係的主動權。

汪洋說，台灣省籍黨員要帶頭學深悟透新時代黨解決台灣問題的總體方略，貫徹落實黨中央對台工作決策部署，在重大原則問題上始終同黨中央保持高度一致，在反「獨」促統上走在前列、爭當表率。

汪洋喊話，要多謀增進同胞福祉之策，多做加強交流合作之事，多為促進心靈契合之舉，增進台胞對「偉大祖國、中華民族、中華文化、中國共產黨、中國特色社會主義」的認同，以實際行動迎接黨的二十大勝利召開。

據報導，中共中央書記處書記、中央統戰部部長尤權也參加會見，另一方面，「中國共產黨全國台灣省籍黨員代表會議」上，以差額選舉方式，選舉產生了「台灣省出席中國共產黨第二十次全國代表大會的代表」。

值得注意的是，此次與上屆十九大時相同，並未在會議後公布具體參加二十大的「台灣省籍代表」人選名單。

二十大是中共二十次全國代表大會，預計於今年下半年秋季召開，會上將選舉產生第二十屆中共中央委員會和中央紀律檢查委員會，並將在隨後的二十屆一中全會上，選舉產生總書記、中央政治局委員、中央政治局常務委員會委員，並通過中央書記處成員、中央軍事委員會組成人員等。

2012年十八大、2017年十九大召開時，「台灣省籍」黨代表均維持十人，但十九屆起就未公布具體名單，只能從全部兩千多位黨代表中一一查詢。

其中，參加十九屆中共台灣省籍黨代表，包括時任中共全國台聯會副會長蘇輝（團長）、福建省台聯會長江爾雄（副團長）、上海市台聯會長盧麗安、湖南省台聯會辦公室主任管勇（高山族）、廣東省台聯會副會長許可慰、四川省台聯會長劉琪、青海省台聯會長朱台青、海南省台聯會長符之冠、北京市台聯會副會長陳子云、安徽省台聯會副會長林敏等。