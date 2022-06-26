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中共廿大網友建言854萬條 習近平：充分吸收傾聽民聲

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
中共總書記、國家主席習近平。（新華社）
中共總書記、國家主席習近平。（新華社）

中共廿大下半年舉行，中共總書記習近平指示，廣大幹部群眾提出了許多具有建設性的意見和建議，有關方面要認真研究、充分吸收，通過互聯網等各種管道問需於民、問計於民，把各項工作做得更好。

央視26日報導，習近平總書記今年2月指示，黨的二十大相關工作網路徵求意見活動於4月15日至5月16日開展，在人民日報社、新華社、中央廣播電視總台所屬官網等平台開設專欄，聽取全社會意見建議。活動累計收到網民建言超過854.2萬條，為黨的二十大相關工作提供了有益參考。

報導稱，習近平強調，黨的二十大是黨和國家政治生活中的一件大事。圍繞黨的全國代表大會相關工作開展網路徵求意見，是全黨全社會為國家發展、民族復興獻計獻策的一種有效方式，也是全過程人民民主的生動體現。

這次活動引起廣大幹部群眾熱情關注、積極參與，提出了許多具有建設性的意見和建議，有關方面要認真研究、充分吸收。要總結這次活動的成功做法，走好新形勢下的群眾路線，善於通過互聯網等各種管道問需於民、問計於民，更好傾聽民聲、尊重民意、順應民心，把黨和國家各項工作做得更好。

習近平 中共

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