中共廿大網友建言854萬條 習近平：充分吸收傾聽民聲
中共廿大下半年舉行，中共總書記習近平指示，廣大幹部群眾提出了許多具有建設性的意見和建議，有關方面要認真研究、充分吸收，通過互聯網等各種管道問需於民、問計於民，把各項工作做得更好。
央視26日報導，習近平總書記今年2月指示，黨的二十大相關工作網路徵求意見活動於4月15日至5月16日開展，在人民日報社、新華社、中央廣播電視總台所屬官網等平台開設專欄，聽取全社會意見建議。活動累計收到網民建言超過854.2萬條，為黨的二十大相關工作提供了有益參考。
報導稱，習近平強調，黨的二十大是黨和國家政治生活中的一件大事。圍繞黨的全國代表大會相關工作開展網路徵求意見，是全黨全社會為國家發展、民族復興獻計獻策的一種有效方式，也是全過程人民民主的生動體現。
這次活動引起廣大幹部群眾熱情關注、積極參與，提出了許多具有建設性的意見和建議，有關方面要認真研究、充分吸收。要總結這次活動的成功做法，走好新形勢下的群眾路線，善於通過互聯網等各種管道問需於民、問計於民，更好傾聽民聲、尊重民意、順應民心，把黨和國家各項工作做得更好。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言