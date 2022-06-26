美P-8A巡邏機穿越台海 胡錫進：中美軍機遲早再撞一次

美軍一架P-8A巡邏機24日穿航台灣海峽。大陸外交部與解放軍東部戰區都已發表堅決反對與抗議聲明。環球時報前總編輯胡錫進稱，「這樣下去，早晚還得撞一次。再撞，絕不會讓美軍再佔便宜」。

2001年4月1日，美國海軍EP-3電子情報偵察機在海南島附近海域上空偵查，共軍派出2架殲-8II戰鬥機進行監視和攔截，其中一架在海南島東南70海里（110公里）上空水域與美軍飛機碰撞，共機墜毀，飛行員王偉跳傘下落不明，後被確認犧牲，美國軍機受損迫降海南島陵水機場。事件以美國發表一段含糊其辭的「道歉」並賠償經濟損失，中國才釋放人員、交還飛機告終。

胡錫進的說法應是指，美軍再這樣頻繁抵近偵察，撞機事件遲早會再來一次。

另，美軍印太司令部司令約翰．阿奎利諾24日聲稱，中國在海軍艦艇、導彈技術和核能力方面的進步堪稱是二戰以來「最大規模的軍事建設」，這提高了五角大廈為解放軍向關島發動導彈攻擊做準備的緊迫感。

胡錫進稱，美軍在心虛什麼？只要美軍不主動對解放軍開戰，關島不用來支持對華軍事行動，解放軍永遠不會對關島發動先發制人的攻擊。如果中美兩軍開戰，關島做了那樣的攻擊支點，世界認為它還應該安全嗎？

他說，阿奎利諾的表態是在不打自招，暗示關島將在中美發生軍事衝突時充當美軍進犯中國的前哨。他們知道，在關島直接參與到對華軍事行動中的時候，按照最普遍的戰爭邏輯，它有面臨報復攻擊的巨大風險。

問題是，明明知道中國不會主動挑起對美戰爭，美軍為何要構思一個主動與解放軍作戰的計畫呢？而且他們自己磨刀霍霍，卻要倒打一耙，宣揚中國軍事威脅論。這就是美方特有的無恥。

胡錫進稱，如果因為台灣，中美兩軍在西太平洋開戰，美軍絕對打不贏。無論他們怎樣謀劃，都改變不了自己終將失敗的結果。