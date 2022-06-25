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人行參加由BIS發起的人民幣流動性安排

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
中國人行於25日宣布參加由BIS發起的人民幣流動性安排。（中新社）
中國人行於25日宣布參加由BIS發起的人民幣流動性安排。（中新社）

據中國人民銀行（大陸央行）微信公號25日消息，人行與國際清算銀行（BIS）簽署了參加人民幣流動性安排（RMBLA）的協議。人行稱該協議將有利於加強與BIS的合作，同時滿足國際市場對人民幣的合理需求，並為加強區域金融安全網作出積極貢獻。

人民幣流動性安排是由國際清算銀行發起並設計的一項金融制度性安排，旨在通過構建儲備資金池，在金融市場波動時為參加該安排的央行提供流動性支持。

除了人行積極參與該安排外，其他首批參加方還有印尼中央銀行、馬來西亞中央銀行、香港金融管理局、新加坡金融管理局和智利中央銀行等。

人行公告指出，人民幣流動性安排由所有參加方共同出資建立，各方實繳資金不低於人民幣150億元或等值美元。在有流動性需求時，參加方除可提取其出資部分外，也可憑合格抵押品從儲備池中借入短期資金。

國際清算銀行是英、法、德、義、比、日等國的中央銀行與代表美國銀行界利益的摩根銀行、紐約和芝加哥的花旗銀行組成的銀團，根據海牙國際協定成立於1930年。後演變為一家各國中央銀行合作的國際金融機構，宗旨是「促進各國中央銀行之間的合作並為國際金融業務提供便利」。中國大陸則於1984年與國際清算銀行建立了業務聯繫，並於1996年正式加入。

人民幣 馬來西亞

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