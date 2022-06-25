習近平將出席香港主權移交25周年典禮 是否親自赴港引關注

據中國官媒新華社周六（6月25日）報導，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平將出席慶祝香港回歸祖國25周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮。報導沒有提供相關細節，包括習近平是否會親自訪港或是以視訊方式出席以及在港逗留時間。

如果習近平親自訪港，那這將是他自新冠疫情爆發兩年半以來首次離開中國大陸的行程。習近平上次赴港是2017年出席「慶祝香港回歸祖國20周年大會暨香港特別行政區第五屆政府就職典禮」，當年也是他自2013年出任中國國家主席後首次造訪香港。當時的新華社前期報導中介紹了習近平在港逗留時間，並指出這名領導人將視察香港特別行政區。

是否赴港仍成謎

兩次中國領導人出席重要慶典的前期報導出現明顯差異，不禁令人猜測習近平是否會親自赴港。本周亦有報導稱，香港候任政務司司長陳國基、與政制及內地事務局局長曾國衛確診新冠，為習近平赴港增添變數。

對於習近平即將出席「慶回歸25周年大會暨第六屆特區政府就職典禮」的消息，香港行政長官林鄭月娥及候任行政長官李家超分別表示熱烈歡迎和衷心感謝，但是也未說明是否會見到習近平本人。

據香港電台周六報導，全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，按常理估計，國家主席習近平相信會親自來港主持儀式，並發表重要講話，但暫時不清楚會否在香港社區視察。候任行政會議召集人、現任行會成員葉劉淑儀則相信，習近平會親自訪港。有呼吸系統科醫生認為，香港社區仍有多條病毒傳播鏈，任何大規模與公眾接觸的活動和視察並不適合。

若赴港，則或乘高鐵？

香港電台在當天的另一篇報導中指出，當被問到習近平以視訊方式出席的機會是否較大，全國人大常委譚耀宗表示，習近平答應出席已是非常好，具體以什麼形式有待中央及特區政府安排，亦要視乎整體疫情，確保防疫工作做得完善和安全，呼籲外界等多一陣子。對於有報道指，習近平如果來港或會乘坐高鐵，譚耀宗說，不知道具體安排，相信中央及特區政府會具體宣布。

《明報》本周早些時候報導稱，西九龍高鐵站可能是領導人抵港的地點選項。多名建制派人士向該報表示，他們聽說領導人或會乘搭高鐵抵港，但未知最新安排有否改動。

《香港01》也收到消息稱，七一當日西九高鐵站將有特別安排，記者23日晚到高鐵站外視察，發現站內有大量錄影器材，包括影音控制台等，工具箱上有「中央廣播電視總台」的字樣。

「意義重大」

美聯社認為，習近平前往努力遏制疫情的香港的決定將反映出此次周年紀念對習的重要性，他想被視為引領「民族復興」的領導人，與此同時，中國正在加強軍事力量和實行更加自信的外交政策。

法新社則援引批評人士指出，香港回歸25周年對中國而言意義重大，因為中國認為，在實施《國安法》以及依據「愛國者治港」原則大幅修改選舉制度後，香港正從2019年的大規模民主抗議活動中恢復穩定。

（綜合報導）

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