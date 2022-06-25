陸學者呼籲蔡政府 盡早恢復兩岸客貨運航點

台灣下個月就將進一步放寬入境防疫規定，中國社科院台研所副研究員陳桂清接受大陸中央人民廣播電台旗下微信公眾號《看台海》專訪時呼籲民進黨政府，放下台獨執念，從廣大台胞、台企的現實需求出發，盡早恢復兩岸客貨運航點，恢復兩岸常態化交流。

陳桂清指出，受到兩岸關係惡化及新冠肺炎疫情影響，兩岸交流受到嚴重衝擊，兩岸客運航班被大幅壓縮。從2020年2月至今，民進黨當局以防疫為借口，單方面宣布暫停除北京、上海、成都、廈門四地以外的兩岸其它空中客運航班。

「這僅有的四條航線太少了！」陳桂清說，這不利於兩岸人員往來和經貿合作。

他表示，民進黨當局鉗制兩岸交流首先給台灣航空業發展帶來重大影響，其次是給台灣民眾出行帶來很多不便。因此，越來越多的台商、台胞希望民進黨當局恢復兩岸空中客運航線，大陸國台辦也一再呼籲民進黨當局放下政治操弄，回應企業和民眾的需求。

儘管蔡政府曾多次表示會進行評估，但迄今仍只聞樓梯響。對此，陳桂清認為，最主要的原因是民進黨當局的意識形態作祟，不願看到兩岸重回之前的「大交流、大發展、大合作」的時代，才會不顧台企、台胞的需求，借口疫情進行政治操弄。

陳桂清稱，在當前形勢下，兩岸恢復航空業客貨運航線非常有必要。首先，這是由客觀形勢所決定。兩岸疫情趨緩，台灣可望在7月宣布放寬境管措施，各界希望台灣當局同步放寬包括兩岸航運在內的兩岸交流交往。

其次，是由客觀需求決定的。兩年多以來，新冠疫情給兩岸民間交流和民眾正常生活造成嚴重影響。疫情之前兩岸航點密集，而今只剩四個。恢復兩岸正常的航點運行，已成為兩岸同胞特別是台企、台胞的迫切需求。

在本月15日例行記者會上，大陸國台辦發言人馬曉光在回答相關問題時曾表示，關於恢復航點運行，大陸方面沒有障礙。民進黨當局應該從善如流，回應企業和民眾需求。

對於馬曉光說法，陸委會當時回應稱，有關恢復兩岸空運客運航點，除考量旅運需求、整體疫情、防疫能量外，因執行涉及雙方許可，仍需經兩岸溝通。

陸委會指出，陸方宣稱沒有障礙，惟從過去武漢返台包機及陸方近期因疫情嚴管上海浦東機場航班來看，並非事實。

陸委會表示，疫後逐步恢復兩岸正常交流是政府政策，陸舞會將持續與中央流行疫情指揮中心、交通部等相關部會就恢復航點進行綜合評估及通盤規劃，「屆時請陸方配合」。