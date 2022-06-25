快訊

連戰出院返家休養 連辦：恢復良好 感謝台大醫院及社會關心

影／男友為躲罰單甩飛她 嫩妹爆氣拜託警方罰雙倍

習近平將出席香港回歸25周年大會 林鄭、李家超表感謝

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
7月1日香港特別行政區成立25周年，官方正式宣布大陸國家主席習近平將南下參加相關慶祝活動，目前香港街頭已布置好各種慶典裝飾。路透
7月1日香港特別行政區成立25周年，官方正式宣布大陸國家主席習近平將南下參加相關慶祝活動，目前香港街頭已布置好各種慶典裝飾。路透

新華社報導，大陸國家主席習近平將出席慶祝香港回歸25周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮。據香港文匯網報導，香港特區行政長官林鄭月娥及候任行政長官李家超隨後立即表態歡迎和衷心感謝。

林鄭月娥說：「過去五年，香港特別行政區在習主席親切關懷和中央大力支持下，貫徹落實『一國兩制』方針。今年是香港回歸祖國25周年的重大日子，習主席出席慶祝香港回歸祖國25周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮，充分彰顯中央對香港的重視和支持，我謹代表香港特別行政區致以衷心感謝。」

李家超則說：「自香港回歸祖國以來，『一國兩制』成功實踐，是香港長期繁榮穩定的最佳制度保障。習主席出席慶祝回歸25周年大會暨第六屆特區政府就職典禮，正值香港從『由亂到治』邁向『由治及興』的關鍵時刻，意義重大，我們都感到很振奮。我衷心感謝習主席對香港的關愛和支持。」

港區人大代表葉國謙24日在電台節目中表示，今年是香港特別行政區成立25周年，中共中央十分重視，加上已實施「香港國安法」及完善選舉制度，此時是「歷史性轉捩點」，他相信中共中央會發表重要講話，就香港「一國兩制」的實施做出指示。

香港回歸 一國兩制 李家超

延伸閱讀

展現領導世界宏圖 習近平倡議共建全球發展夥伴關係

習近平將出席香港回歸25周年大會暨特區政府就職典禮

習近平:建開放型世界經濟

李家超擬11月出席APEC 「被制裁身分」恐遭西方抵制

相關新聞

展現領導世界宏圖 習近平倡議共建全球發展夥伴關係

大陸國家主席習近平24日晚間在北京透過視訊主持「全球發展高層對話會」，展現其領導全球發展中國家的強烈企圖心。習近平除再次...

習近平將出席香港回歸25周年大會暨特區政府就職典禮

7月1日香港將迎接特區政府成立25周年，外界一直高度關注大陸國家主席習近平會否親自出席相關慶祝活動。新華社25日9時許正...

批印太戰略「醜惡」 北京：希望蒙古站在歷史正確一邊

面對美國的「印太戰略」，北京再度表態，向北鄰蒙古表示印太戰略策動地區格局軍事化、面子裡子都醜惡，「希望並相信」蒙古等近鄰...

劉軍川：鄭成功收復及治理台灣為兩岸提供深刻啟示

中共中央台辦、國務院台辦副主任劉軍川23日在「紀念鄭成功收復台灣360周年學術研討會」開幕式致辭時指出，鄭成功收復台灣的...

美軍機穿航台灣海峽 解放軍批蓄意干擾地區局勢

大陸外交部日前才公開表態台灣海峽不是「國際水域」，美軍一架P-8A巡邏機24日就穿航台灣海峽。美國CNN引述美軍印太司令...

習近平將出席香港回歸25周年大會 林鄭、李家超表感謝

新華社報導，大陸國家主席習近平將出席慶祝香港回歸25周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮。據香港文匯網報導，香港特...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。