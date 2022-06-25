習近平將出席香港回歸25周年大會 林鄭、李家超表感謝

新華社報導，大陸國家主席習近平將出席慶祝香港回歸25周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮。據香港文匯網報導，香港特區行政長官林鄭月娥及候任行政長官李家超隨後立即表態歡迎和衷心感謝。

林鄭月娥說：「過去五年，香港特別行政區在習主席親切關懷和中央大力支持下，貫徹落實『一國兩制』方針。今年是香港回歸祖國25周年的重大日子，習主席出席慶祝香港回歸祖國25周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮，充分彰顯中央對香港的重視和支持，我謹代表香港特別行政區致以衷心感謝。」

李家超則說：「自香港回歸祖國以來，『一國兩制』成功實踐，是香港長期繁榮穩定的最佳制度保障。習主席出席慶祝回歸25周年大會暨第六屆特區政府就職典禮，正值香港從『由亂到治』邁向『由治及興』的關鍵時刻，意義重大，我們都感到很振奮。我衷心感謝習主席對香港的關愛和支持。」

港區人大代表葉國謙24日在電台節目中表示，今年是香港特別行政區成立25周年，中共中央十分重視，加上已實施「香港國安法」及完善選舉制度，此時是「歷史性轉捩點」，他相信中共中央會發表重要講話，就香港「一國兩制」的實施做出指示。