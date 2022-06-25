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習近平出席七一慶典前夕 港澳疫情持續惡化

中央社／ 台北25日電

中國官方今天通報，新增COVID-19病例（含確診與無症狀感染者）151例，但港澳特區疫情惡化中，中共領導人習近平出席七一慶典前夕，香港新增染疫數逼近2000例，澳門累計染疫數達170例。

據中國國家衛健委上午發布的最新疫情統計數據，新增確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）53例，境外輸入46例，本土7例分別是廣東省5例，北京市兩例。

至於無症狀感染者方面，新增98例中，境外輸入83例，本土15例包括遼寧省8例，廣東、廣西與雲南省皆兩例，吉林省1例。

截至6月23日24時，累計中國31個省市死亡病例共5226例，累計報告確診病例22萬5487例。

雖然中國境內的疫情漸漸趨緩，但習近平即將於7月1日南下出席香港主權移交25週年前夕，港澳兩地疫情持續惡化。

香港01報導，香港新增病例連10天破千，24日更新增染疫1860例直逼2000大關，其中屯門卓爾廣場海港酒家爆發的BA.2.12.1群聚感染增至37人，相當嚴重。

香港大學醫學院發布的「本地個案即時有效繁殖率」顯示，最新統計指出，平均每名患者可感染1.7人，推斷單日新增病例仍會持續攀升。

衛健委指出，累計香港特別行政區染疫數達33萬6062（出院6萬3527例，死亡9398例）。

COVID-19也肆虐澳門，「澳門日報」報導，這波疫情爆發至今屆滿一週，累計染疫數達170例，目前已完成兩輪全面普篩，衛生局長羅奕龍表示，極有可能展開第3輪。

羅奕龍24日在疫情防控記者會表示，截至24日下午3時，累計染疫包括女性106例及男性64例，年齡介於8個月至89歲，其中確診41例，無症狀感染者129例。

疫情 香港 澳門

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