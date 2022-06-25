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展現領導世界宏圖 習近平倡議共建全球發展夥伴關係

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
習近平稱，新興市場國家和發展中國家經濟已佔全球半壁江山，要共創普惠平衡、協調包容、合作共贏、共同繁榮的發展格局。新華社
習近平稱，新興市場國家和發展中國家經濟已佔全球半壁江山，要共創普惠平衡、協調包容、合作共贏、共同繁榮的發展格局。新華社

大陸國家主席習近平24日晚間在北京透過視訊主持「全球發展高層對話會」，展現其領導全球發展中國家的強烈企圖心。習近平除再次不點名批評美國，「搞『小圈子』只會孤立自己」，並呼籲建設開放型世界經濟，構建更加公正合理的全球治理體系和制度環境，共同構建全球發展夥伴關係。

23日至24日，習近平透過視訊接連主持金磚國家領導人第14次會晤、全球發展高層對話會。6月22日，習近平還在金磚國家工商論壇開幕式發表主旨演講。

新華社25日凌晨發出的報導中，大陸國務委員兼外長王毅受訪時表示，習近平在前述場合的講話「道出了廣大發展中國家心聲，為全球治理體系變革明確了方向，為世界經濟復甦凝聚了力量」；「充分展示了大國領袖的歷史擔當和天下情懷，為世界和平與發展作出新的中國貢獻」。

透過視訊出席24日「全球發展高層對話會」的各國領導人除南非總統拉瑪佛沙、巴西副總統莫朗、俄羅斯總統普亭、印度總理莫迪等金磚國家成員，還有阿根廷總統費南德茲、埃及總統塞西、馬來西亞總理伊斯邁、泰國總理帕拉育等共18國領袖。

習近平指出，新興市場國家和發展中國家經濟已佔全球半壁江山，在科技、教育、社會、文化等領域也取得長足發展。當前，新冠肺炎疫情吞噬全球多年發展成果，聯合國2030年可持續發展議程落實進程受阻，南北鴻溝繼續拉大，糧食、能源安全出現危機。　

他強調，要把發展置於國際議程中心位置，落實聯合國2030年可持續發展議程，共同營造有利於發展的國際環境。習近平並意有所指地表示，保護主義是作繭自縛，搞「小圈子」只會孤立自己，極限制裁損人害己，脫鉤斷供行不通、走不遠。

習近平呼籲，各國要真心實意謀發展、齊心協力促發展，建設開放型世界經濟，構建更加公正合理的全球治理體系和制度環境，共同構建全球發展夥伴關係。

他強調，中國一直是發展中國家大家庭一員，將採取務實舉措繼續支持聯合國2030年可持續發展議程。習近平承諾，中國將加大對全球發展合作的資源投入，把「南南合作援助基金」整合升級為「全球發展和南南合作基金」，加大對中國－聯合國和平與發展基金的投入，支持開展全球發展倡議合作。

習近平並提出，中國將同各方攜手推進重點領域合作，動員發展資源，深化全球減貧脫貧合作，提升糧食生產和供應能力，推進清潔能源夥伴關係；加強疫苗創新研發和聯合生產；促進陸地與海洋生態保護和可持續利用；提高全民數位素養和技能，加快工業化轉型升級，推動數位時代互聯互通，為各國發展注入新動力。

此外，中國還將搭建國際發展知識經驗交流平台，成立全球發展促進中心，建立全球發展知識網絡，開展治國理政經驗交流；舉辦世界青年發展論壇，共同發起全球青年發展行動計劃，為落實聯合國2030年可持續發展議程匯聚最廣泛力量。

大陸國家主席習近平24日晚間在北京透過視訊主持「全球發展高層對話會」並發表講話。新華社
大陸國家主席習近平24日晚間在北京透過視訊主持「全球發展高層對話會」並發表講話。新華社

習近平 聯合國

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