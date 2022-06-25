美軍機穿航台灣海峽 解放軍批蓄意干擾地區局勢

大陸外交部日前才公開表態台灣海峽不是「國際水域」，美軍一架P-8A巡邏機24日就穿航台灣海峽。美國CNN引述美軍印太司令部的聲明指出，這展現美國對「自由開放印太地區的承諾」。對此，解放軍東部戰區新聞發言人施毅25日批評，美方行為蓄意干擾破壞地區局勢，危害台海和平穩定，大陸對此堅決反對。

大陸外交部發言人汪文斌本月13日在例行記者會上表示，台灣是中國不可分割的一部分。台灣海峽最窄處約70海里，最寬處約220海里。根據聯合國海洋法公約和中國國內法，台灣海峽水域由兩岸的海岸向海峽中心線延伸，依次為中國的內水、領海、毗連區和專屬經濟區。

汪文斌稱，中國對台灣海峽享有主權、主權權利和管轄權，同時也尊重其他國家在相關海域的合法權利。此外，國際海洋法上根本沒有「國際水域」一說，有關國家聲稱台灣海峽是「國際水域」，意在為其操弄涉台問題，威脅中國主權安全製造借口。中方對此堅決反對。

但就在大陸聲稱台灣海峽非「國際水域」後，美軍一架P-8A巡邏機就在24日穿越台灣海峽。對此，解放軍東部戰區微信公眾號25日9時許發布新聞稿。施毅指出，6月24日，美一架P-8A反潛巡邏機穿航台灣海峽並「公開炒作」，中國人民解放軍東部戰區組織空中和地面兵力對美機行動全程跟監警戒。

施毅批評美方行為是蓄意干擾破壞地區局勢，危害台海和平穩定，大陸對此堅決反對。他並重申，解放軍東部戰區部隊隨時保持高度戒備，堅決捍衛國家主權和領土完整。