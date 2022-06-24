協助港人走出政治暴力創傷 策進會舉辦社工培訓

財團法人台港經濟文化交流策進會24日指出，由於發現許多在台港人有政治暴力創傷，為了協助港人走出暴力創傷陰影，策進會與北市府合作，舉辦社工心理師培訓，未來還會有系列講座。

策進會24日發布新聞稿指出，近年移居來台的港人大幅增加，策進會轄下的「台港服務交流辦公室」於2020年7月開始運作，其主要工作之一就是協助日漸增多的在台港人適應並融入台灣社會。策進會表示，在近兩年的聯繫協助過程中，發現許多在台港人多少曾因在香港經歷過港版國安法的風聲鶴唳與激烈抗爭，而有難以平復的政治暴力創傷。

受此影響，為了幫助這些在台港人走出陰影，策進會與台北市政府於24日合辦首場「港人政治暴力創傷之社工及心理培訓講座」，邀請台港專家學者、社工心理專業人士，與台北市社工、心理師齊聚一堂進行交流，提供國內第一線助人工作者相關培訓。

策進會並指出，陸委會與策進會於2022年4月起已先後拜會台北市、台南市及桃園市政府，討論在台港人生活問題相關協處事宜，獲得地方政府的支持。此次培訓活動中，策進會秘書長杜嘉芬致詞時表示，相較於一般認為的國家暴力，政治暴力更加隱性而難以察覺，所以，在面對政治暴力問題上，社工師、心理師都是非常重要的助人者，也期待能藉由此次機會多方交流並凝聚共識。

策進會表示，未來將於7月及8月分別與桃園市政府及台南市政府合作辦理系列講座，並持續加強中央與地方協力合作，更加完善對在台港人的照顧及服務，協助在台港人融入台灣社會。