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陸發改委：「南沙方案」更好支持港澳融入國家發展大局

聯合報／ 記者黃雅慧／北京即時報導
大陸國新辦24日舉辦記者會說明「南沙方案」的戰略意義與規劃。記者黃雅慧／攝影
大陸國新辦24日舉辦記者會說明「南沙方案」的戰略意義與規劃。記者黃雅慧／攝影

大陸國務院近日公布《廣州南沙深化面向世界的粵港澳全面合作總體方案》，被視是為推進粵港澳大灣區的又一新方針。大陸發改委黨組成員郭蘭峰於24日在南沙方案說明會上表示，南沙方案具有推動粵港澳全面合作的優勢，同時豐富「一國兩制」實踐，更好支持港澳融入國家發展大局。

郭蘭峰指出南沙方案的五大任務為：一是建設科技產業創新基地，二是創建青年創業就業合作平台，三是共建高水平對外開放門戶，四是打造規則銜接機制對接高地，五是建立高質量城市發展標桿。

而粵港澳大灣區方向之下，大陸官方陸續推出橫琴、前海與南沙方案，這三種平台定位與作用各有不同。郭蘭峰表示，橫琴方案目標是促進澳門多元發展，琴澳一體化是為了服務澳門；前海方案則聚焦「擴區」、「改革開放」，重點在於支持香港，並共同推動港澳合作；至於南沙方案則是全面合作、面向世界，重點在於共同擴大對外開放。郭蘭峰指出，上述三平台戰略各有側重，但皆是「以點帶面」，以拓展港澳發展空間。

另一方面，南沙方案出爐也引起部分人士擔憂是否會與港澳形成競爭關係。對此，廣州市長郭永航以習近平言論回應稱，「『創新』不問出身，只要能為國家做出貢獻便支持誰。」而南沙與港澳關係是相容相生、互促共進，比如香港科大教授團隊便與廣州超算中心合作。因此協同港澳是方法，面向世界是目標。整體來看，合作是大於競爭。

大陸國務院14日正式公布《廣州南沙深化面向世界的粵港澳全面合作總體方案》，明確提出將加快推動廣州南沙深化面向世界的粵港澳全面合作，打造成為立足灣區、協同港澳、面向世界的重大戰略性平台，在粵港澳大灣區建設中更好發揮引領帶動作用。

國務院 香港 澳門

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