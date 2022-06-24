快訊

柔道／不敵永山龍樹 楊勇緯「銀」恨、吞奧運後首敗

下班記得帶把傘 氣象局發布5縣市豪雨、15縣市大雨特報

「知網」遭網路安全審查 中國：握大量關鍵領域數據

中央社／ 台北24日電

中國官方昨天對國內最大的學術資料庫「知網」展開網路安全審查，指知網掌握大量個資、國防與電信等重要行業數據，以及關鍵技術的敏感資訊。知網5月也因涉壟斷被調查。

中國官媒央視新聞app報導，中國國家互聯網信息辦公室（國家網信辦）轄下的網絡安全審查辦公室23日依「國家安全法」、「網絡安全法」、「數據安全法」，並按「網絡安全審查辦法」，約談同方知網（北京）技術有限公司負責人，宣布對知網啟動網路安全審查。

報導表示，知網掌握了大量個人訊息，和涉及國防、工業、電信、交通運輸、自然資源、衛生健康和金融等重點行業領域的重要數據，以及中國重大項目、重要科技成果和關鍵技術動態等敏感訊息。

中國近年強化對數據安全的保障，去年最大的網約車平台「滴滴出行」赴美IPO（首次公開上市）後不到一週，也被國家網信辦啟動網路安全審查，並暫停下載app至今。

作為中國最大的學術期刊平台，知網近年風波不斷，除被控剽竊學者論文上網販售，也被批評訂購費用過高，操控學術市場資源，形成壟斷。中國國家市場監督管理總局今年5月宣布，立案調查知網的壟斷行為。

北京 滴滴出行 央視

延伸閱讀

全訊營收 逐季走揚

美眾院軍委會通過國防授權法 支持美台防衛關係

富坦科技 定期定額績效靚

原國防學院操場現多座紅火蟻丘 夏季到讓新北多區備戰

相關新聞

陸新版「體育法」 學生在校每天體育鍛鍊不小於1小時

大陸全國人大常委會24日通過新版「體育法」，其中包含學生在校每天體育鍛鍊須超過1小時等規定，預計將於2023年元旦實施。

日媒：陸海警船在釣島海域停留64小時 創十年最久紀錄

大陸海警船駛向釣島海域停留的時間突破10年來紀錄，日媒指出，近日兩艘大陸海警船在釣島海域周邊停留超過64小時。

陸方與日本「海洋事務高級會談」 各表「關切」

中國大陸與日本23日舉行「海洋事務高級會談」，各自在部分議題上向對方表示「關切」，也同意2022年內舉行新一輪「中日海洋...

批印太戰略「醜惡」 北京：希望蒙古站在歷史正確一邊

面對美國的「印太戰略」，北京再度表態，向北鄰蒙古表示印太戰略策動地區格局軍事化、面子裡子都醜惡，「希望並相信」蒙古等近鄰...

劉軍川：鄭成功收復及治理台灣為兩岸提供深刻啟示

中共中央台辦、國務院台辦副主任劉軍川23日在「紀念鄭成功收復台灣360周年學術研討會」開幕式致辭時指出，鄭成功收復台灣的...

亂象頻傳 大陸重申嚴禁地方層層加碼等過度防疫做法

中國大陸在「動態清零」的防疫總方針下，各地不時傳出各種防疫亂象，從而引發越來越多的民怨。為此，大陸國務院聯防聯控機制24...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。