「知網」遭網路安全審查 中國：握大量關鍵領域數據

中國官方昨天對國內最大的學術資料庫「知網」展開網路安全審查，指知網掌握大量個資、國防與電信等重要行業數據，以及關鍵技術的敏感資訊。知網5月也因涉壟斷被調查。

中國官媒央視新聞app報導，中國國家互聯網信息辦公室（國家網信辦）轄下的網絡安全審查辦公室23日依「國家安全法」、「網絡安全法」、「數據安全法」，並按「網絡安全審查辦法」，約談同方知網（北京）技術有限公司負責人，宣布對知網啟動網路安全審查。

報導表示，知網掌握了大量個人訊息，和涉及國防、工業、電信、交通運輸、自然資源、衛生健康和金融等重點行業領域的重要數據，以及中國重大項目、重要科技成果和關鍵技術動態等敏感訊息。

中國近年強化對數據安全的保障，去年最大的網約車平台「滴滴出行」赴美IPO（首次公開上市）後不到一週，也被國家網信辦啟動網路安全審查，並暫停下載app至今。

作為中國最大的學術期刊平台，知網近年風波不斷，除被控剽竊學者論文上網販售，也被批評訂購費用過高，操控學術市場資源，形成壟斷。中國國家市場監督管理總局今年5月宣布，立案調查知網的壟斷行為。