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金磚成員國是否增加？陸外交部：討論制定標準跟程序

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
陸方強調，會與金磚成員國討論納入新成員的標準跟程序。（圖／取自大陸外交部官網）
陸方強調，會與金磚成員國討論納入新成員的標準跟程序。（圖／取自大陸外交部官網）

金磚國家峰會甫結束，未來是否會擴張納入新成員，備受關注。對此，大陸外交部指出，陸方積極支持金磚國家啟動擴員進程，拓展「金磚+」合作。

據環球時報報導，24日下午舉行的記者會上，對於金磚國家是否擴張問題，大陸外交部發言人汪文斌指出，陸方積極支持金磚國家啟動擴員進程，拓展「金磚+」合作。他也強調在23日舉行的金磚國家領導人會晤當中，大陸國家主席習近平同意繼續開展「金磚+」合作，推進金磚擴員進程，有關的共識也體現在會晤發表的「金磚國家領導人第14次會晤北京宣言」當中。

汪文斌指出，面對當前百年變局和世紀疫情、國際熱點交織疊加的形勢，金磚國家一致認為，要加強同其他新興市場和發展中國家的合作，進一步提升金磚機制的代表性，在重大國際和地區問題上發出更響亮的「金磚聲音」。他還強調，金磚的合作是開放包容的，陸方將推動金磚各方繼續就擴員問題深入討論，在協商一致的基礎上制定擴員的標準和程序，期待更多志同道合的夥伴加入金磚大家庭。

陸方強調，金磚國家機制自成立以來，就同廣大新興市場和發展中國家的命運緊緊聯繫在一起，新開發銀行已經實現了首批擴員，「將為更多發展中國家的發展提供金融支持，也將提升銀行在國際金融體系中的話語權和影響力」。

習近平在23日的金磚國家峰會上指出，「應該推進金磚擴員進程，讓志同道合的夥伴們早日加入金磚大家庭，為金磚合作帶來新活力，提升金磚國家代表性和影響力」。

習近平 新興市場 外交部

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