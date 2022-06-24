陸方與日本「海洋事務高級會談」 各表「關切」

中國大陸與日本23日舉行「海洋事務高級會談」，各自在部分議題上向對方表示「關切」，也同意2022年內舉行新一輪「中日海洋事務高級別磋商全體會議」。

據大陸外交部官網消息，大陸外交部邊界與海洋事務司司長洪亮23日與日本外務省亞洲大洋洲局局長船越健裕以視訊方式共同主持「中日海洋事務高級別磋商團長會談」，陸方闡述了在東海、釣魚台和南海問題上的嚴正立場，「敦促日方尊重中國領土主權和安全關切，切實謹言慎行，避免採取任何可能導致局勢複雜化的行動」。陸方還重申對日本福島核污染水處置問題的關切，要求日方妥善處理。

消息並指出，雙方就涉海問題坦誠深入交換意見，強調應根據兩國領導人重要共識和四點原則共識精神，妥處兩國間涉海矛盾分歧，加強海空風險管控，積極促進海洋生態、環保、科研、氣象、減災防災、搜救、漁業等涉海務實合作，加強雙方涉海部門人員交流，維護東海和平穩定，為把東海建設成為和平、合作、友好之海作出積極努力。雙方同意年內舉行新一輪「中日海洋事務高級別磋商全體會議」。

另據日本共同社報導，日本外務省表示，船越在會談上提及共軍在日本近海的軍事活動、未經同意在日本專屬經濟區（EEZ）內實施科學調查，「並表示強烈關切」。