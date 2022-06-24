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陸方與日本「海洋事務高級會談」 各表「關切」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸外交部邊界與海洋事務司司長洪亮23日主持「中日海洋事務高級別磋商團長會談」，在東海、南海、釣島問題上表達嚴正立場。（圖／取自大陸外交部官網）
大陸外交部邊界與海洋事務司司長洪亮23日主持「中日海洋事務高級別磋商團長會談」，在東海、南海、釣島問題上表達嚴正立場。（圖／取自大陸外交部官網）

中國大陸與日本23日舉行「海洋事務高級會談」，各自在部分議題上向對方表示「關切」，也同意2022年內舉行新一輪「中日海洋事務高級別磋商全體會議」。

據大陸外交部官網消息，大陸外交部邊界與海洋事務司司長洪亮23日與日本外務省亞洲大洋洲局局長船越健裕以視訊方式共同主持「中日海洋事務高級別磋商團長會談」，陸方闡述了在東海、釣魚台和南海問題上的嚴正立場，「敦促日方尊重中國領土主權和安全關切，切實謹言慎行，避免採取任何可能導致局勢複雜化的行動」。陸方還重申對日本福島核污染水處置問題的關切，要求日方妥善處理。

消息並指出，雙方就涉海問題坦誠深入交換意見，強調應根據兩國領導人重要共識和四點原則共識精神，妥處兩國間涉海矛盾分歧，加強海空風險管控，積極促進海洋生態、環保、科研、氣象、減災防災、搜救、漁業等涉海務實合作，加強雙方涉海部門人員交流，維護東海和平穩定，為把東海建設成為和平、合作、友好之海作出積極努力。雙方同意年內舉行新一輪「中日海洋事務高級別磋商全體會議」。

另據日本共同社報導，日本外務省表示，船越在會談上提及共軍在日本近海的軍事活動、未經同意在日本專屬經濟區（EEZ）內實施科學調查，「並表示強烈關切」。

報導指出，有關中國大陸在東海推進氣田開發一事，日方主張「這是單方面的（開發），感到遺憾」。雙方就當前包括氣田開發在內的問題深入討論的同時，還力爭通過多次對話建立互信。

「中日海洋事務高級別磋商團長會談」23日以視訊方式展開，由大陸外交部邊界與海洋事務司司長洪亮與日本外務省亞洲大洋洲局局長船越健裕共同主持。（圖／取自大陸外交部官網）
「中日海洋事務高級別磋商團長會談」23日以視訊方式展開，由大陸外交部邊界與海洋事務司司長洪亮與日本外務省亞洲大洋洲局局長船越健裕共同主持。（圖／取自大陸外交部官網）

日本 外交部

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