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大陸推「數位政府」建設 提升國安與社會管理能力

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸國務院23日推出「關於加強數字政府建設的指導意見」，圖為大陸國務院總理李克強，3月14日主持召開國務院常務會議。（圖／取自中國政府網）
大陸國務院23日推出「關於加強數字政府建設的指導意見」，圖為大陸國務院總理李克強，3月14日主持召開國務院常務會議。（圖／取自中國政府網）

大陸國務院23日公布的文件提出，將加強數位政府建設，並明確提及包含「提升社會管理能力」在內的七項重點任務，也會深化數位手段在國家安全、社會穩定上的應用。

據大陸國務院關網訊息，23日發布「國務院關於加強數字政府建設的指導意見」，強調要構建「協同高效的政府數位化履職能力體系」，並指出目標是到2035年，「與國家治理體系和治理能力現代化相適應的數字政府體系框架更加成熟完備，整體協同、敏捷高效、智慧精準、開放透明、公平普惠的數字政府基本建成」。

主要包含七個面向：「強化經濟運行大數據監測分析，提升經濟調節能力」、「大力推行智慧監管，提升市場監管能力」、「積極推動數位元化治理模式創新，提升社會管理能力」、「持續優化利企便民數位化服務，提升公共服務能力」、「強化動態感知和立體防控，提升生態環境保護能力」、「加快推進數位機關建設，提升政務運行效能」、「推進公開平台智慧集約發展，提升政務公開水準」。

在社會管理面上，這份「通知」提到，要推動社會治理模式從單向管理轉向雙向互動、從線下轉向線上線下融合，著力提升矛盾糾紛化解、社會治安防控、公共安全保障、基層社會治理等領域數位化治理能力、提升社會矛盾化解能力。並強調堅持和發展「新時代楓橋經驗」，提升網上行政覆議、網上信訪、網上調解、智慧法律援助等水準，促進矛盾糾紛源頭預防和排查化解

同時也提到，要推進社會治安防控體系智慧化，加強「雪亮工程」和公安大數據平台建設，深化數位化手段在國家安全、社會穩定、打擊犯罪、治安聯動等方面的應用，提高預測預警預防各類風險的能力。

國務院 公安

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