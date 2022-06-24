抗衡美國 習近平呼籲金磚國家敞開大門、擴大成員
金磚國家領導人第14次會晤23日晚間以視頻方式舉行。大陸國家主席習近平於會中再度呼籲金磚國家敞開大門、引入新血，提升金磚國家的代表性和影響力。他強調，金磚國家不是封閉的俱樂部，也不是排外的「小圈子」，而是守望相助的大家庭、合作共贏的好夥伴。
2006年，巴西、俄羅斯、印度和中國四國外長在聯合國大會期間舉行首次會晤，開啟金磚國家合作序幕。2009年6月，金磚國家領導人在俄羅斯葉卡捷琳堡舉行首次會晤，推動金磚合作升級至峰會層次。2011年，南非正式加入金磚國家，金磚國家擴增至五國，英文名稱定為「BRICS」。
習近平23日晚在北京以視訊方式主持金磚國家領導人第14次會晤。南非總統拉瑪佛沙、巴西總統波索納洛、俄羅斯總統普亭、印度總理莫迪出席。
習近平發言時不點名批評美國。他表示，放眼全球，冷戰思維和強權政治陰霾不散，傳統和非傳統安全威脅層出不窮。一些國家力圖擴大軍事同盟謀求絕對安全，脅迫別國選邊站隊製造陣營對抗，漠視別國權益大搞唯我獨尊。如果任由這種危險勢頭發展下去，世界會更加動盪不安。
他指出，金磚國家應該在涉及彼此核心利益的問題上相互支持，踐行真正的多邊主義，維護公道、反對霸道，維護公平、反對霸凌，維護團結、反對分裂。
習近平強調，金磚國家不是封閉的俱樂部，也不是排外的「小圈子」，而是守望相助的大家庭、合作共贏的好夥伴。他在2017年廈門會晤上就提出「金磚+」合作理念，5年來，「金磚+」模式不斷深化拓展，成為新興市場國家和發展中國家開展「南南合作」、實現聯合自強的典範。
習近平呼籲，新形勢下，金磚國家更要「敞開大門謀發展、張開懷抱促合作」。今年，金磚國家首次邀請嘉賓國出席金磚國家外長會晤，新成立的金磚國家疫苗研發中心也明確開放性原則。
他表示，本著循序漸進原則，金磚國家還在科技創新、人文交流、可持續發展等領域開展了豐富多彩的「金磚+」活動，為廣大新興市場國家和發展中國家搭建新的合作平台。
習近平稱，近年來，不少國家提出希望加入金磚合作機制。他強調，引入新鮮血液，將為金磚合作帶來新活力，也將提升金磚國家的代表性和影響力。
習近平說，「今年，我們在不同場合就擴員問題進行了深入討論，應該推進這一進程，讓志同道合的夥伴們早日加入金磚大家庭。」
環球時報引述分析稱，金磚國家的隊伍有擴大的趨勢，阿根廷最近受邀加入金磚國家新開發銀行（New Development Bank，簡稱NDB），被視為是阿根廷邁向正式成員的第一步。其他潛在候選國還包括埃及、印尼、哈薩克、奈及利亞、沙烏地阿拉伯等，這些國家上個月都參加了金磚國家外長視訊會議。
23日發布的「金磚國家領導人第14次會晤北京宣言」也提出，「我們支持通過討論推進金磚國家擴員進程。我們強調需在充分協商和共識基礎上通過金磚國家事務協調人渠道明確擴員進程的指導原則、標準和程序。」
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