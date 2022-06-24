抗衡美國 習近平呼籲金磚國家敞開大門、擴大成員

金磚國家領導人第14次會晤23日晚間以視頻方式舉行。大陸國家主席習近平於會中再度呼籲金磚國家敞開大門、引入新血，提升金磚國家的代表性和影響力。他強調，金磚國家不是封閉的俱樂部，也不是排外的「小圈子」，而是守望相助的大家庭、合作共贏的好夥伴。

2006年，巴西、俄羅斯、印度和中國四國外長在聯合國大會期間舉行首次會晤，開啟金磚國家合作序幕。2009年6月，金磚國家領導人在俄羅斯葉卡捷琳堡舉行首次會晤，推動金磚合作升級至峰會層次。2011年，南非正式加入金磚國家，金磚國家擴增至五國，英文名稱定為「BRICS」。

習近平23日晚在北京以視訊方式主持金磚國家領導人第14次會晤。南非總統拉瑪佛沙、巴西總統波索納洛、俄羅斯總統普亭、印度總理莫迪出席。

習近平發言時不點名批評美國。他表示，放眼全球，冷戰思維和強權政治陰霾不散，傳統和非傳統安全威脅層出不窮。一些國家力圖擴大軍事同盟謀求絕對安全，脅迫別國選邊站隊製造陣營對抗，漠視別國權益大搞唯我獨尊。如果任由這種危險勢頭發展下去，世界會更加動盪不安。

他指出，金磚國家應該在涉及彼此核心利益的問題上相互支持，踐行真正的多邊主義，維護公道、反對霸道，維護公平、反對霸凌，維護團結、反對分裂。

習近平強調，金磚國家不是封閉的俱樂部，也不是排外的「小圈子」，而是守望相助的大家庭、合作共贏的好夥伴。他在2017年廈門會晤上就提出「金磚+」合作理念，5年來，「金磚+」模式不斷深化拓展，成為新興市場國家和發展中國家開展「南南合作」、實現聯合自強的典範。

習近平呼籲，新形勢下，金磚國家更要「敞開大門謀發展、張開懷抱促合作」。今年，金磚國家首次邀請嘉賓國出席金磚國家外長會晤，新成立的金磚國家疫苗研發中心也明確開放性原則。

他表示，本著循序漸進原則，金磚國家還在科技創新、人文交流、可持續發展等領域開展了豐富多彩的「金磚+」活動，為廣大新興市場國家和發展中國家搭建新的合作平台。

習近平稱，近年來，不少國家提出希望加入金磚合作機制。他強調，引入新鮮血液，將為金磚合作帶來新活力，也將提升金磚國家的代表性和影響力。

習近平說，「今年，我們在不同場合就擴員問題進行了深入討論，應該推進這一進程，讓志同道合的夥伴們早日加入金磚大家庭。」

環球時報引述分析稱，金磚國家的隊伍有擴大的趨勢，阿根廷最近受邀加入金磚國家新開發銀行（New Development Bank，簡稱NDB），被視為是阿根廷邁向正式成員的第一步。其他潛在候選國還包括埃及、印尼、哈薩克、奈及利亞、沙烏地阿拉伯等，這些國家上個月都參加了金磚國家外長視訊會議。