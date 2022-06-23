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習近平：要摒棄冷戰思維和集團對抗 反對單邊濫用制裁

聯合報／ 記者羅印冲/即時報導
大陸國家主席習近平。新華社
大陸國家主席習近平。新華社

大陸國家主席習近平23日晚在北京以視訊方式主持金磚國家領導人第十四次會晤。他強調，要摒棄冷戰思維和集團對抗，反對單邊制裁、濫用制裁；並稱，要保障產業鏈供應鏈安全暢通，防範化解世界發展面臨的重大風險挑戰。

據新華社，習近平指出，回首過去一年，新冠肺炎疫情四處蔓延，世界經濟復甦曲折，和平與安全問題更加突出。面對嚴峻復雜的形勢，始終秉持開放包容、合作共贏的金磚精神，加強團結協作，攜手攻堅克難。金磚機制展現了韌性和活力，金磚合作取得了積極進展和成果。

習近平強調，本次會晤正值人類社會何去何從的關鍵節點。金磚國家作為重要的新興市場國家和發展中大國，要勇於擔當、勇於作為，為世界注入積極、穩定、建設性力量。他並提出四點主張。

針對國際關係，習近平說，要發出公平正義的聲音，推動國際社會踐行真正的多邊主義，維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，「摒棄冷戰思維和集團對抗，反對單邊制裁、濫用制裁」，以人類命運共同體的「大家庭」，超越霸權主義的「小圈子」。

對於疫情，他表示，要堅定戰勝疫情的信念，本著對人民負責、對生命負責的態度，築牢疫情防控屏障，加強國際抗疫合作，共同守護人類生命健康。

提到經濟復甦，習近平稱，要匯聚經濟復甦的合力，加強宏觀政策協調，「保障産業鏈供應鏈安全暢通，構建開放型世界經濟，防範化解世界發展面臨的重大風險挑戰」，實現更加包容、更具韌性的經濟增長。

對於全球發展問題，他表示，要推動可持續發展，堅持以人民為中心的發展思想，加大對減貧、糧食、教育、衛生等領域投入，推進落實聯合國2030年可持續發展議程，實現更加強勁、綠色、健康的全球發展。

習近平並指，他期待與各界圍繞「構建高品質夥伴關係，共創全球發展新時代」的主題，深入交流、暢所欲言，共同為推動金磚合作高品質發展貢獻智慧。

習近平 疫情

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