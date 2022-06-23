快訊

遠航董事長參與600億都更案 中和住戶擔心又出事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

與伊朗外長談核協議 王毅：支持推動談判進程

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸外長王毅（右）23日與伊朗外長阿卜杜拉希揚（左）通話，強調北京在核協議問題上反對將國際原子能機構事務政治化。圖為兩人2022年1月在江蘇無錫會面。（新華社）
大陸外長王毅（右）23日與伊朗外長阿卜杜拉希揚（左）通話，強調北京在核協議問題上反對將國際原子能機構事務政治化。圖為兩人2022年1月在江蘇無錫會面。（新華社）

大陸外長王毅23日與伊朗外長阿卜杜拉希揚通話，他強調北京反對將國際原子能事務政治化，會繼續主持公道、支持推動談判進程。

據大陸外交部官網消息，王毅表示，北京高度重視雙方關係，願本著全面戰略夥伴關係精神，同伊方繼續在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互堅定支持。

對於伊朗核協議，他強調北京不贊成任何導致局勢輪番升級的非建設性舉措，各方應繼續秉持正確的是非邏輯，堅持不懈推動通過外交努力達成協議，「中方反對將國際原子能機構事務政治化，支援機構與伊方通過對話合作解決未決問題，美方應切實認識到自身責任，積極回應伊方合理訴求。中方將繼續主持公道，支援推動談判進程，願同伊方保持密切溝通」。

阿卜杜拉希揚則強調伊朗支援北京提出的全球發展倡議和全球安全倡議。他並通報了伊朗核問題全面協議恢復履約談判最新進展，指出美國的霸淩行徑是當前談判面臨的主要障礙，伊方將堅定維護國家利益，也堅定致力於通過談判解決分歧，爭取早日達成協議，「伊方感謝中方在伊核問題上發揮的建設性作用」。

北京 伊朗 王毅

延伸閱讀

非洲之角和平會議 北京特使出席談「和平發展構想」

王毅：希望韓國新政府繼續堅持對華友好政策

王毅：這星球上不能富國永遠是富國 窮國永遠是窮國

南太平洋出訪最後一站 王毅支持東帝汶加入東協

相關新聞

李家超擬11月出席APEC 「被制裁身分」恐遭西方抵制

香港候任特首李家超表示，計畫出席十一月在曼谷舉行的亞太經合組織（APEC）領導人峰會。因李家超仍在美國制裁名單上，港澳研...

金廈大橋風波 陸委會強調：中共對台政策已有很大不同

台北市長柯文哲日前提出興建「金廈大橋」後，遭陸委會提四點嚴正駁斥，但遭質疑這也是總統蔡英文過去的「共同政見」。對此，陸委...

被批「想當官又想發財」廣西自治區前副主席遭「雙開」

廣西自治區2022年初落馬的高層劉宏武，23日遭官方宣布被雙開（開除黨籍和公職），理由是對於扶貧打折扣、腐敗、錢色交易等...

與伊朗外長談核協議 王毅：支持推動談判進程

大陸外長王毅23日與伊朗外長阿卜杜拉希揚通話，他強調北京反對將國際原子能事務政治化，會繼續主持公道、支持推動談判進程。

陸外交部：北約到亞太地區耀武揚威 十分危險

北約將在6月29日至6月30日舉行峰會，大陸外交部發言人汪文斌稱，北約明明是北大西洋軍事組織，近年來卻跑到亞太地區耀武揚...

大陸「禁野令」停止 竹鼠、豪豬養殖戶仍觀望

中國2020年初為防止新冠疫情傳播的「禁野令」，近日宣布停止執行，但曾受重創的竹鼠、豪豬、果子狸養殖戶，則仍不確定政策動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。