與伊朗外長談核協議 王毅：支持推動談判進程

大陸外長王毅23日與伊朗外長阿卜杜拉希揚通話，他強調北京反對將國際原子能事務政治化，會繼續主持公道、支持推動談判進程。

據大陸外交部官網消息，王毅表示，北京高度重視雙方關係，願本著全面戰略夥伴關係精神，同伊方繼續在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互堅定支持。

對於伊朗核協議，他強調北京不贊成任何導致局勢輪番升級的非建設性舉措，各方應繼續秉持正確的是非邏輯，堅持不懈推動通過外交努力達成協議，「中方反對將國際原子能機構事務政治化，支援機構與伊方通過對話合作解決未決問題，美方應切實認識到自身責任，積極回應伊方合理訴求。中方將繼續主持公道，支援推動談判進程，願同伊方保持密切溝通」。

阿卜杜拉希揚則強調伊朗支援北京提出的全球發展倡議和全球安全倡議。他並通報了伊朗核問題全面協議恢復履約談判最新進展，指出美國的霸淩行徑是當前談判面臨的主要障礙，伊方將堅定維護國家利益，也堅定致力於通過談判解決分歧，爭取早日達成協議，「伊方感謝中方在伊核問題上發揮的建設性作用」。