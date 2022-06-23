金廈大橋風波 陸委會強調：中共對台政策已有很大不同

台北市長柯文哲日前提出興建「金廈大橋」後，遭陸委會提四點嚴正駁斥，但遭質疑這也是總統蔡英文過去的「共同政見」。對此，陸委會副主委李麗珍23日重申，民進黨發言人已說明，金廈大橋「並不是蔡總統的政見」，且現在的兩岸關係，尤其是中共對台政策，跟過去推動小三通時，已有很大不同。

李麗珍表示，陸委會日前的回應內容，最主要是提醒大家，在推動兩岸事務當中，要優先考量國家安全的問題，同時也澄清興建金廈大橋，並不是小三通的延伸，也非小三通硬體的改善。

李麗珍說，金廈大橋會衍生出很巨大的國家安全問題，這跟小三通的國安影響是「兩回事」，本會建議外界不要把這兩件事情做混淆、比擬。

李麗珍還強調，現在的兩岸情勢及兩岸關係，尤其是中共的對台政策，跟過去推動小三通的時後，其實也有很大的不同，這些具體說明，在前次的新聞稿中都有進行表述。

據陸委會日前回應指出，從2000年到現在，區域局勢及兩岸關係已出現極大的改變，包括對台政策從相對緩和到恫嚇、打壓，「習五條」提出企圖以「一國兩制台灣方案」作為統一的框架，和軍機艦擾台升級、打壓我農漁產品輸入等。