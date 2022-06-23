王毅：希望韓國新政府繼續堅持對華友好政策

南韓政府換人，原駐中國大陸大使張夏成離任返回南韓，離開北京前，大陸國務委員兼外長王毅會見張夏成時表示，希望韓國新政府能繼續堅持對華友好政策。

新華社報導，王毅22日會見即將離任回國的韓國駐華大使張夏成。王毅感謝張夏成在任期間為深化中韓關係傾注大量心血，作出重要貢獻。

王毅表示，中韓建交30年來，在兩國政府和社會各界共同努力下，雙方貿易額持續突破3000億美元，累計相互投資近千億美元，人員往來步入千萬人次時代。這些重要成果符合中韓兩國和兩國人民根本利益，值得雙方共同珍惜和維護。

王毅強調，國與國交往最重要的是保持相互政策的穩定性和連續性。中國對韓友好政策沒有變化，將繼續把韓國置於中國周邊外交的重要位置。希望韓國新政府也能繼續堅持對華友好政策。

張夏成表示，出使中國三年來，見證了中國發展的日新月異，見證了韓中關係取得的重大成果。相信中國將保持強勁發展勢頭，韓中友好和務實合作也將會得到進一步深化。

韓國新任總統尹錫悅就職後，一改之前文在寅政府的中立政策，倒向美國，重啟中方最在意的薩德反導系統，向中國展示強硬姿態。

尹錫悅已確定繼任韓國駐華大使人選鄭在浩，他不但是尹錫悅的高中同學，還是著名的中國通，能說一口流利的中文，還對中國政治，文化有深入的研究。