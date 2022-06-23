美「亞軍事合作協議」（SPP） 目標指向尼泊爾、台灣

美國為加緊圍堵中國，近年把目標放在尼泊爾身上，最近更打算與尼泊爾簽署「亞軍事合作協議」（SPP），由美國的國民警衛隊進入尼泊爾協助安保。但遭到尼泊爾以違背尼泊爾的不結盟外交政策否決。

環球時報報導，繼今年2月尼泊爾議會在美國的脅迫下批准尼美「千年挑戰計畫」（MCC）協議後，最近一份據稱是加德滿都計畫和華盛頓簽署的SPP協議草案，更引發尼國一邊倒的反對。有專家分析稱，該協議是「亞軍事合作協議」，不僅違背尼泊爾的不結盟外交政策，有利於美國遏制中國，還將影響南亞地區穩定。

尼泊爾「加德滿都郵報」週二報導，該國聯邦事務和總務部長什雷斯塔表示，尼內閣6月20日晚的會議決定，通知美國尼泊爾將不推進SPP，與華盛頓的所有通信只通過外交部進行。

根據SPP協議草案，美國猶他州將與尼泊爾建立合作夥伴關係，猶他州國民警衛隊可以在尼泊爾商定區域進行駐紮和活動，建造、改造或使用部分設施；猶他州國民警衛隊可以與尼泊爾軍隊在高海拔地區進行聯合訓練，對尼軍進行軍事培訓，為尼軍提供輕型和非致命性裝備以及網路安全培訓等。美國將通過尼軍向尼泊爾捐贈5億美元用於該計畫的實施。協議的最初有效期為5年，除非有一方提出終止，否則該協議將永久有效。

所謂「SPP」是美國各州國民警衛隊與合作夥伴國之間的交流計畫。SPP啟動於上世紀90年代。根據計畫，美國一個州的國民警衛隊與夥伴國之間建立聯繫，通過軍事培訓等，建立「互惠互利」的合作關係。目前全球90個國家和地區和美國在SPP框架下進行合作。

美國加州國民警衛隊與烏克蘭在1993年便開始合作，美方宣稱該計畫為烏克蘭實現國防現代化作出了突出貢獻。美國國防部在其官網上寫道：在過去的29年裡，加州國民警衛隊教過烏克蘭軍隊（人員），和他們一起訓練，分享成功（經驗）和失敗（教訓），而這些在今年俄烏軍事衝突爆發後發揮了作用。

美國在其印太戰略文件中提到SPP，還希望推動台灣加入SPP。

中國社會科學院中國邊疆研究所西藏研究室主任張永攀認為，SPP協議可以被看作是一種「亞軍事合作協議」。表面上看，美國是希望通過合作增強合作國的軍事救災能力，但其實這只是美國軍事力量滲透他國的幌子。

一方面，並非所有加入SPP的國家（和地區）都是美國的軍事盟友；另一方面，該計畫雖然聲稱致力於救災等內容，有意淡化美方的軍事意圖，但從其管理和執行部門看，SPP的軍事化色彩非常濃。自成立以來，SPP一直受美國國民警衛局管理，局長軍銜為上將，同時也是美軍參謀長聯席會議成員，與陸海空三軍負責人平起平坐。

清華大學國家戰略研究院研究部主任錢峰表示，美國國民警衛隊與美軍現役部隊一樣有著強大的戰鬥力，其裝備和訓練水準也遠超很多國家的現役軍隊。在美軍中，國民警衛隊是僅次於陸軍、人數第二多的部隊，也是全球擁F-16戰機最多的部隊，甚至還裝備最先進的F-35戰機，其軍官都是全職軍人。當前往海外執行任務時，士兵也都轉為全職。

專家分析稱，美國近年來加大了對尼泊爾政壇的干預和滲透，SPP相關文件的曝光也再次將華盛頓希望加強在尼軍事佈局的野心公之於眾。一旦美尼簽署SPP協議，美國很可能利用該協議將軍事力量進一步滲透到中尼接壤的邊境地區，使中國西南地區面臨的安全形勢更加複雜，給西藏的和平穩定帶來挑戰。

錢峰認為，在美國眼中，尼泊爾毗鄰中國西藏，地緣位置特殊且重要，自川普政府以來，美國一直試圖將尼泊爾納入其「印太戰略」，以實現美對華多重政治安全目的。