國際援藏大會華府召開 達賴喇嘛重申：不尋求西藏獨立

第八屆「世界國會議員西藏大會」近日在美國華府召開，對此達賴喇嘛透過視訊致詞重申，不尋求西藏獨立，但強調一定要重視西藏文化及語言的維護，而西藏流亡政府與美國官員會晤後提到目的是恢復「藏中和談」。

根據達賴喇嘛官方Youtube帳號22日晚間釋出的影片，達賴喇嘛在致詞中表示，藏人是擁有善良習性的民族，這種善良習性不應只留在藏族圈裡，他也提到，世界和平根源是心懷善念，藏文化傳統中有著「如何提升慈愛、如何建立內心和平」的心理學，這才是幸福之本。他強調，西藏議題不僅包括政治窘境，更重要的是維護跟興盛藏文化。

在政治立場上，達賴喇嘛重申不尋求西藏獨立，但強調一定要重視西藏文化及語言的維護。他指出，「我們藏人用不著跟中國產生矛盾」，越來越多中國人確實對佛法感到興趣，他強調，如果能好好維護、興盛西藏宗教與文化，得益者不只是藏族，也包含蒙古族、甚至中國。

另外根據流亡藏人政府官網消息，藏人司政邊巴次仁6月21日在美國國務院與美國西藏問題特別協調員澤亞（Uzra Zeya）會晤，參與會晤的西藏議會副議長卓瑪次仁受訪時表示，此次會晤的目的是尋求西藏問題特別協調員的支持，即通過流亡藏人政府秉持的「中間道路」政策，「恢復藏中和談，儘快解決藏中衝突」。但他也提到，當前的挑戰是呼籲志同道合的國家通過立法對西藏的自由所有給予一致支持。

而22日流亡藏人政府官網也釋出一份名單，指出近期有三位藏族作家遭到中共逮捕，包括隆務．根頓倫珠、圖登洛卓（又名薩布切）和隆務．崗嘎，前兩位被控「煽動分裂國家罪」，分別遭判處四年和四年零六個月的有期徒刑，而後者已被確認關押在中國大陸的監獄中，罪名還不清晰。藏人流亡政府呼籲中共當局必須立即停止其對西藏的語言和文化的同化政策，保證西藏人民的基本人權和其《憲法》賦予的權利，並立即無條件釋放所有遭判的西藏作家、知識份子和宗教領袖，無條件地支援和重新建立他們的思想、良心和言論自由的表達權利。