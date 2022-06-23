快訊

【早晨財經速解讀】聯電棄息賣壓沉重 聯發科今除息能成功填息？

北台三地六單位9警貪汙案 4警羈押禁見5警交保

大陸外長王毅會見印度新大使 提出中印關係四堅持

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
大陸外長王毅（右）會見印度新任駐華大使羅國棟（左）。（新華社）
大陸外長王毅（右）會見印度新任駐華大使羅國棟（左）。（新華社）

大陸國務委員兼外長王毅22日會見印度駐中國大陸大使羅國棟時表示，中印不是競爭對手、而是合作夥伴，中印之間的共同利益遠大於分歧，增進信任而非彼此猜疑。 　

新華社報導，王毅說，中印是兩大東方文明古國、兩大新興發展中大國，更是兩大鄰國。中印關係全球矚目，兩國人民關注，事關兩國28億人民的福祉，事關這個世界能否真正實現公正、平等與和諧。中印之間的共同利益遠大於分歧，雙方應以大局為重，相互成就而非彼此消耗，加強合作而非彼此防範，增進信任而非彼此猜疑。 　　

王毅並引用印度外長蘇傑生的話表示，蘇傑生外長近期公開表示不贊成「歐洲中心論」，不希望外部勢力插手中印關係，體現了印度的獨立自主傳統。

王毅就中印關係提出四個「堅持」：一是堅持兩國領導人「中印不是競爭對手、而是合作夥伴，互不構成威脅、互為發展機遇」的重要戰略共識；二是堅持將邊界問題放在雙邊關係適當位置，通過對話協商尋求解決；三是堅持為兩國關係持續注入正能量，發揮好人文交流的傳統優勢，不斷擴大互利合作；四是堅持拓展多邊合作，攜手振興東方文明，共同應對紛繁複雜世界，為人類開創更美好未來。 　　

羅國棟表示，印中兩大文明歷史上互學互鑒，為兩國和地區創造了豐富美好的文化瑰寶。過去幾十年，中國取得了不起的發展成就。印中關係是世界上最重要的雙邊關係之一，雖然經歷波折，但始終充滿機遇。印度將堅定奉行獨立自主的外交政策，願同中方一道，堅持兩國領導人戰略共識，加強溝通、妥處分歧、增進互信，推進雙邊合作更好向前發展。

據印度駐華大使館網站介紹，羅國棟（Pradeep Kumar Rawat）1990年進入印度外交部。羅國棟能說一口流利的漢語，並曾於1992年至1997年在香港和北京工作。此前他擔任過駐荷蘭、印尼與東帝汶大使。

印度 王毅 北京

延伸閱讀

王毅：這星球上不能富國永遠是富國 窮國永遠是窮國

南太平洋出訪最後一站 王毅支持東帝汶加入東協

港媒：中共20大 王毅將接替楊潔篪地位

王毅警告：美若在台灣問題上不斷開倒車，終將殃及自身

相關新聞

大陸外長王毅會見印度新大使 提出中印關係四堅持

大陸國務委員兼外長王毅22日會見印度駐中國大陸大使羅國棟時表示，中印不是競爭對手、而是合作夥伴，中印之間的共同利益遠大於...

習近平再暗批美：對抗只會導致戰爭

大陸國家主席習近平昨視訊出席金磚國家工商論壇開幕式並發表演講，不點名地批評美國稱，利用國際金融貨幣體系的主導地位肆意制裁...

奈伊：俄烏拉鋸 降低陸侵台機率

曾任美國國防部助理部長的哈佛大學榮譽教授奈伊（Joseph Nye）指出，台灣局勢可能是當前亞洲最類似烏克蘭的情況，但他...

習近平：陣營對抗只會導致戰爭 烏克蘭危機敲響了警鐘

中國大陸國家主席習近平今天在金磚國家工商論壇開幕式發表演講時表示，他強調，集團政治、陣營對抗不會帶來和平安全，只會導致戰...

金廈大橋遭陸委會轟「無知」 柯文哲：是罵蔡英文2016政見無知荒謬？

台北市長柯文哲拋出興建金廈大橋，遭陸委會批評無知荒謬。柯文哲今晚受訪表示，陸委會是罵小英？還是罵他無知？講過的話不要忘記...

王毅：盼南韓新政府繼續堅持「對華友好政策」

6月22日，中國大陸國務委員兼外長王毅會見即將離任回國的南韓駐北京大使張夏成。王毅稱，希望南韓新政府也能繼續堅持「對華友...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。