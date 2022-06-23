大陸外長王毅會見印度新大使 提出中印關係四堅持

大陸國務委員兼外長王毅22日會見印度駐中國大陸大使羅國棟時表示，中印不是競爭對手、而是合作夥伴，中印之間的共同利益遠大於分歧，增進信任而非彼此猜疑。

新華社報導，王毅說，中印是兩大東方文明古國、兩大新興發展中大國，更是兩大鄰國。中印關係全球矚目，兩國人民關注，事關兩國28億人民的福祉，事關這個世界能否真正實現公正、平等與和諧。中印之間的共同利益遠大於分歧，雙方應以大局為重，相互成就而非彼此消耗，加強合作而非彼此防範，增進信任而非彼此猜疑。

王毅並引用印度外長蘇傑生的話表示，蘇傑生外長近期公開表示不贊成「歐洲中心論」，不希望外部勢力插手中印關係，體現了印度的獨立自主傳統。

王毅就中印關係提出四個「堅持」：一是堅持兩國領導人「中印不是競爭對手、而是合作夥伴，互不構成威脅、互為發展機遇」的重要戰略共識；二是堅持將邊界問題放在雙邊關係適當位置，通過對話協商尋求解決；三是堅持為兩國關係持續注入正能量，發揮好人文交流的傳統優勢，不斷擴大互利合作；四是堅持拓展多邊合作，攜手振興東方文明，共同應對紛繁複雜世界，為人類開創更美好未來。

羅國棟表示，印中兩大文明歷史上互學互鑒，為兩國和地區創造了豐富美好的文化瑰寶。過去幾十年，中國取得了不起的發展成就。印中關係是世界上最重要的雙邊關係之一，雖然經歷波折，但始終充滿機遇。印度將堅定奉行獨立自主的外交政策，願同中方一道，堅持兩國領導人戰略共識，加強溝通、妥處分歧、增進互信，推進雙邊合作更好向前發展。

據印度駐華大使館網站介紹，羅國棟（Pradeep Kumar Rawat）1990年進入印度外交部。羅國棟能說一口流利的漢語，並曾於1992年至1997年在香港和北京工作。此前他擔任過駐荷蘭、印尼與東帝汶大使。