海峽兩岸文博創意設計大賽 正式啟動

由湖北省台辦、湖北省文旅廳、武漢市台辦、武漢市文旅局、黃陂區台辦主辦，海峽兩岸考古教學交流基地、湖北省文物考古研究院、湖北省博物館、盤龍城遺址博物院協辦的2022第二屆「走進歷史. 紀行荊楚」海峽兩岸文博創意設計大賽，現已正式啟動。

去年，首屆大賽以湖北省博物館十大鎮館之寶為素材藍本，集中呈現了長江中游江漢地區最具代表性的文物瑰寶。未來大賽還將立足更為完整的時空維度，帶領大家了解荊楚大地從舊石器時代到近現代以來，不同時期的文化瑰寶，從而感受中華文明的博大精深。

本屆大賽，將以「青銅時代」為主題，帶領大家走進長江青銅文明。青銅時代，是以使用青銅器為標誌的人類物質文化發展階段。中國青銅時代主要的發展階段為夏商周三代，戰國時期逐漸步入鐵器時代。

輝煌燦爛的青銅時代，在湖北留下許多歷史印記。立足長江青銅文明，此次大賽選取湖北省博物館和盤龍城遺址博物院的6件極具代表性的文物銅鹿角立鶴、立鳥獸面紋銅罍、青銅大圓鼎、綠松石鑲金飾件等為設計素材與藍本，進行創意設計。

此次大賽面向海峽兩岸的所有高校（大學）師生及所有關心、熱愛歷史文化，有志於從事文博創意設計開發的個人和單位。大賽不限個人或團體，所有致力於藝術設計的高校師生、獨立設計師、創意設計團隊等，均可參加本活動，選送作品。

設計要求，以「青銅時代－走進長江青銅文明」為主題，所有參賽作品必須是參賽選手原創設計，且未以任何形式公開發表，無抄襲仿冒或投入市場銷售；不接受各種已經投入生產銷售環節的產品設計；參賽作品需設計新穎，具有教育及紀念意義。為保證評審的公正性，參賽作品中，不得出現除參賽內容以外的任何文字和標記。首獎為設計金獎1名，獎金人民幣3萬元。

獲獎作品將被湖北省博物館和盤龍城遺址博物院納入其文創體系，主辦方將與優質品牌、機構等資源對接具備市場潛力的優秀原創方案，一經採用，將有機會進入深化及量產階段。本屆大賽於4月底啟動，6月底截止報名，9月底公布獲獎結果。賽程中將融入創意研學營等特色內容，並面向民眾開放；在推動創意設計與歷史文化結合的同時，為群眾提供一個了解荊楚歷史文化的平台。