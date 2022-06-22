港赴陸核酸大烏龍 136人遭滯留

一百多名旅客21日擬赴澳門和進中國大陸，出境香港時被驗成陽性或不確定， 通宵滯留香港口岸，覆檢時發現絕大多數陰性，港府責成檢測承辦商調查和跟進。

香港通往外部陸路有兩個口岸，即通往深圳的深圳灣口岸，通往澳門和珠海的港珠澳大橋香港口岸。21日，有136名出境旅客，在港珠澳大橋口岸離境前做現場核酸檢測，結果均呈陽性或不確定，令這批旅客未能離境，要滯留口岸過夜。這些人士在現場表示不滿，與檢測承辦商華昇理論，均未獲解釋。

承辦商21日呈報，有136出境旅客現場檢測結果呈陽性或不確定，經香港中央化驗室覆檢，初步顯示大部分樣本均為陰性，只有3個樣本呈陽性、9個樣本不確定。懷疑承辦商華昇診斷中心設於口岸的化驗室可能出現環境汙染，導致結果異常，港府衞生署責成承辦商立即徹底消毒口岸化驗室和相關器材。

香港衞生署說，留意到港珠澳大橋香港口岸為離境人士進行的新冠病毒核酸檢測，結果懷疑出現異常情況。已責成檢測承辦商華昇診斷中心立即作出調查和跟進，盡快提交完整調查報告。

據香港現行檢疫安排，由香港經陸路前往大陸或澳門的人士，除須持有自費核酸檢測的陰性結果證明，還須在香港離境前，在出入境管制站進行額外的免費PCR核酸檢測，獲得陰性結果者方可繼續行程。