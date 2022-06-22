習近平：陣營對抗只會導致戰爭 烏克蘭危機敲響了警鐘

中國大陸國家主席習近平今天在金磚國家工商論壇開幕式發表演講時表示，他強調，集團政治、陣營對抗不會帶來和平安全，只會導致戰爭衝突，「這次烏克蘭危機再次給世人敲響了警鐘」。

據新華社報導，習近平指出，當前，世界百年變局和世紀疫情相互交織，各種安全挑戰層出不窮，世界經濟復甦步履維艱，全球發展遭遇嚴重挫折。「世界向何處去？和平還是戰爭？發展還是衰退？開放還是封閉？合作還是對抗？是擺在我們面前的時代之問。」

他強調，儘管國際形勢風雲變幻，但開放發展的歷史大勢不會變。要勇敢面對挑戰，向著構建人類命運共同體的目標勇毅前行。他並提出四點主張。

首先，習近平指出，要團結協作，共同維護世界和平穩定。前事不忘，後事之師。上世紀，人類先後經歷了兩次世界大戰的浩劫和冷戰對抗的陰霾。「慘痛的歷史表明，霸權主義、集團政治、陣營對抗不會帶來和平安全，只會導致戰爭衝突。這次烏克蘭危機再次給世人敲響了警鐘：迷信實力地位，擴張軍事聯盟，以犧牲別國安全謀求自身安全，必然會陷入安全困境。」

他表示，只有人人都記取戰爭的慘痛教訓，和平才有希望。不久前，他提出全球安全倡議，倡導各國堅持共同、綜合、合作、可持續的安全觀；堅持尊重各國主權、領土完整；堅持遵守聯合國憲章宗旨和原則；堅持重視各國合理安全關切；堅持通過對話協商以和平方式解決國家間的分歧與爭端；堅持統籌維護傳統領域和非傳統領域安全。國際社會要摒棄零和博弈，共同反對霸權主義和強權政治，構建相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關係，樹立休戚相關、安危與共的共同體意識。

習近平並指，要守望相助，共同促進全球可持續發展。去年，他提出了全球發展倡議，呼籲圍繞落實聯合國2030年可持續發展議程，推動構建團結、平等、均衡、普惠的全球發展夥伴關係，全面推進減貧、衛生、教育、數位互聯互通、工業化等領域合作。再過兩天，中方將主辦全球發展高層對話會，共商全球發展大計。

他並表示，要同舟共濟，共同實現合作共贏。當前，一些重要產業鏈供應鏈遭到人為干擾，大宗商品價格高位波動，全球通貨膨脹居高不下，國際金融市場持續動盪，世界經濟復甦勢頭不斷走弱。大家都在擔心，世界經濟會不會陷入危機的泥潭。

習近平強調，主要發達國家要採取負責任的經濟政策，避免政策負面效應外溢，避免給發展中國家造成嚴重衝擊。事實一再證明，制裁是迴旋鏢、雙刃劍，把世界經濟政治化、工具化、武器化，利用國際金融貨幣體系的主導地位肆意制裁，終將損人害己，使世界人民遭殃。

最後，他表示，要包容並蓄，共同擴大開放融合。一段時間以來，經濟全球化遭遇逆風逆流。一些國家想實行「脫鉤斷鏈」，構築「小院高牆」。國際社會普遍擔憂，這樣下去，世界經濟勢必分裂為相互隔絕的區域。經濟全球化是生產力發展的客觀要求和不可阻擋的歷史潮流。「開歷史倒車，企圖堵別人的路，最終只會堵死自己的路。」

習近平說，要維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，消除貿易、投資、技術壁壘，推動構建開放型世界經濟。要堅持共商共建共享，加強全球經濟治理，增加新興市場國家和發展中國家代表性和發言權，確保各國權利平等、規則平等、機會平等。

他並提到，中國大陸堅持統籌疫情防控和經濟社會發展，有力應對各種挑戰。築牢疫情防控屏障，鞏固疫情防控成果，最大程度保護人民生命健康，也最大程度穩住了經濟社會發展基本盤。中國大陸將加大宏觀政策調節力度，採取更加有效的舉措，努力實現全年經濟社會發展目標，最大程度減少疫情影響。

習近平說，下半年，中國大陸將召開中共二十大，描繪下一個階段中國發展藍圖。中國大陸將立足新發展階段，貫徹新發展理念，積極構建新發展格局，努力實現高質量發展。將繼續提高對外開放水準，建設更高水準開放型經濟新體制，持續打造市場化、法治化、國際化營商環境。