金廈大橋遭陸委會轟「無知」 柯文哲：是罵蔡英文2016政見無知荒謬？

台北市長柯文哲拋出興建金廈大橋，遭陸委會批評無知荒謬。柯文哲今晚受訪表示，陸委會是罵小英？還是罵他無知？講過的話不要忘記。總統、前副總統都說過要研議蓋金廈大橋，怎麼現在變無知跟荒謬，「你的意思是，蔡英文2016年去金門的政見無知、而且荒謬？是這樣嗎？」「請陸委會說明，我看他們工作會丟掉。」

柯文哲今天出席北藝記者會，對於拋出金廈大橋惹議，柯說，大家不要以為柯文哲真的很聰明，他只是去金門時，當地說這個應該要蓋，結果馬上抹紅又來了，包括金門縣長、前任縣長、議長、前任議長，還有金門的觀光協會理事長，每個都說他贊成。

柯文哲也嗆民進黨，小三通不是總統蔡英文當陸委會主委時，引以為好的政績？金廈大橋只是現在的小三通的硬體改善，之前船在運，船運來運去用個橋就解決掉，結果陸委會煞有介事、用無知的字眼，不過2016蔡英文選總統，去金門的政見不是有這條？

柯文哲說，「陸委會是罵小英？還是罵我無知？」講過的話不要忘記，他會講什麼好歹也是地方有反映，以前有看過那些東西，甚至小英講的不算，陳建仁去又補了一槍說要研議興建。

柯文哲說，總統、前副總統都說要研議蓋金廈大橋，怎麼現在變成無知跟荒謬，「你的意思是，蔡英文2016年去金門的政見無知而且荒謬？是這樣嗎？請陸委會出來說明，我看他們工作會丟掉。」