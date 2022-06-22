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王毅：盼南韓新政府繼續堅持「對華友好政策」

聯合報／ 記者羅印冲/即時報導
大陸國務委員兼外長王毅。新華社
大陸國務委員兼外長王毅。新華社

6月22日，中國大陸國務委員兼外長王毅會見即將離任回國的南韓北京大使張夏成。王毅稱，希望南韓新政府也能繼續堅持「對華友好政策」。

據大陸外交部網站發布，王毅表示，人們常講中韓是永久的近鄰和分不開的合作夥伴。建交30年來，在兩國政府和社會各界共同努力下，中韓關係實現跨越式發展，取得重要積極成果。雙方貿易額持續突破3000億美元，累計相互投資近千億美元，人員往來步入千萬人次時代。這些重要成果符合中韓兩國和兩國人民根本利益，值得雙方共同珍惜和維護。

王毅並指，國與國交往最重要的是保持相互政策的穩定性和連續性。中方對韓友好政策沒有變化，將繼續把南韓置於中方周邊外交的重要位置。「希望南韓新政府也能繼續堅持對華友好政策」。雙方應以建交30周年為契機，推動中韓戰略合作夥伴關係邁上新台階。面對逆全球化、冷戰思維等挑戰，中韓應加強溝通協調，共同維護好本地區的和平穩定，共同致力於全球的發展繁榮。

據中方發布，張夏成表示，他出使中國三年來，見證了中國發展的日新月異，見證了韓中關係取得的重大成果。相信中國將保持強勁發展趨勢，韓中友好和務實合作也將會得到進一步深化。

王毅 南韓 北京

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