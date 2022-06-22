環時社評：美軍艦穿越台海 就是「有害通過」

最近中國大陸強調「台灣海峽非國際水域」，引起國際社會關注。大陸官方外圍媒體環球時報刊發社評指，近年，美國軍艦穿越台灣海峽的頻率明顯增加，必然會加劇局勢緊張，危害台海和平與穩定，這就是實打實的「有害通過」。

社評稱，美國對中方說法的反應頗為激烈，無非是害怕自己在台灣海峽的挑釁行為失去藉口。

對於國際水域的說法，社評強調，無論國際水域還是國際水道，都不是國際法概念，它僅是美國《海軍指揮官手冊》等軍事出版物使用的軍事術語。1982年的《聯合國海洋法公約》，其中沒有關於國際水域的任何相關規定和法律條文。

社評又稱，美國自己根本就沒有加入《聯合國海洋法公約》，為的就是規避其應承擔的國際法義務，想不受束縛地獨霸海洋。國際水域、國際水道及美國掛在嘴上的航行自由，其實都是美國航行霸權的遮羞布。

社評宣稱，中國對台灣海峽享有主權、主權權利和管轄權，這是《聯合國海洋法公約》賦予任何此類海峽沿岸國的合法主張。又稱，中方從來沒有說外國船隻不可航行經過台灣海峽，問題是，公約也規定航行的外國船機也必須尊重沿岸國在專屬經濟區內的權利，不能進行軍事情報收集活動。

文章指出，這兩年隨著華盛頓更加頻繁地打「台灣牌」，美國軍艦穿越台灣海峽的頻率明顯增加。據統計，自2020年以來平均每月航行一次。這些軍艦是來幹什麼的，大家都心知肚明。可以說，向中國大陸耀武揚威，並順便鼓舞一下「台獨」勢力，才是其穿越行動的真正目的。

文章並稱，「可想而知，它們帶著這樣目的在台灣海峽出現，必然會加劇局勢緊張，危害台海和平與穩定，危害中國國家安全。這就是實打實的『有害通過」，是中國堅決反對的。」