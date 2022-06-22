快訊

疑裝備故障...S-70C反潛直升機墜毀4人送醫 海軍司令部回應了

海軍S-70C反潛直升機營區墜毀釀4傷 已知2人嚴重燒燙傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

環時社評：美軍艦穿越台海 就是「有害通過」

聯合報／ 記者羅印冲/即時報導
美國海軍驅逐艦「芮爾夫強生號」此前穿越台灣海峽，並打開AIS信號，被認為是美方刻意傳達挺台立場。圖為「芮爾夫強生號」資料照。圖／取自美國第七艦隊官網
美國海軍驅逐艦「芮爾夫強生號」此前穿越台灣海峽，並打開AIS信號，被認為是美方刻意傳達挺台立場。圖為「芮爾夫強生號」資料照。圖／取自美國第七艦隊官網

最近中國大陸強調「台灣海峽非國際水域」，引起國際社會關注。大陸官方外圍媒體環球時報刊發社評指，近年，美國軍艦穿越台灣海峽的頻率明顯增加，必然會加劇局勢緊張，危害台海和平與穩定，這就是實打實的「有害通過」。

社評稱，美國對中方說法的反應頗為激烈，無非是害怕自己在台灣海峽的挑釁行為失去藉口。

對於國際水域的說法，社評強調，無論國際水域還是國際水道，都不是國際法概念，它僅是美國《海軍指揮官手冊》等軍事出版物使用的軍事術語。1982年的《聯合國海洋法公約》，其中沒有關於國際水域的任何相關規定和法律條文。

社評又稱，美國自己根本就沒有加入《聯合國海洋法公約》，為的就是規避其應承擔的國際法義務，想不受束縛地獨霸海洋。國際水域、國際水道及美國掛在嘴上的航行自由，其實都是美國航行霸權的遮羞布。

社評宣稱，中國對台灣海峽享有主權、主權權利和管轄權，這是《聯合國海洋法公約》賦予任何此類海峽沿岸國的合法主張。又稱，中方從來沒有說外國船隻不可航行經過台灣海峽，問題是，公約也規定航行的外國船機也必須尊重沿岸國在專屬經濟區內的權利，不能進行軍事情報收集活動。

文章指出，這兩年隨著華盛頓更加頻繁地打「台灣牌」，美國軍艦穿越台灣海峽的頻率明顯增加。據統計，自2020年以來平均每月航行一次。這些軍艦是來幹什麼的，大家都心知肚明。可以說，向中國大陸耀武揚威，並順便鼓舞一下「台獨」勢力，才是其穿越行動的真正目的。

文章並稱，「可想而知，它們帶著這樣目的在台灣海峽出現，必然會加劇局勢緊張，危害台海和平與穩定，危害中國國家安全。這就是實打實的『有害通過」，是中國堅決反對的。」

美國 台灣海峽 軍艦

延伸閱讀

台美高層國安對話本周登場 美台商會：料談軍售新政策

涉疆法案生效 恐衝擊美棉花、電池、太陽能板產業

力挺台積電等台廠！ 台銀鳳凰城代表人辦事處開業

台美雙方軍艦如何互聯？國防部披露須使用這個頻道

相關新聞

拜登習近平近期將通話？ 大陸外交部回應

中國大陸外交部今天的例行記者會上，有記者提問，據報導，美國總統拜登計劃近期和大陸國家主席習近平通話，以討論對大陸關稅的問...

陸：美軍偵察機抵近長江口 偵察新下水福建艦

中共第三艘航母「福建艦」上周下水，北京南海戰略態勢感知今天發布消息稱，6月22日，美海軍一架P-8A在東海進行異常抵近偵...

香港故宮開幕 林鄭月娥「最後一場活動」全程國語致詞

香港故宮文化博物館22日下午舉行開幕典禮，香港特首林鄭月娥出席致詞，全程使用國語表示，這是她以行政長官身分擔任主禮嘉賓的...

柯文哲提建金廈大橋議題延燒 楊鎮浯還原當天是這樣說

民眾黨主席柯文哲日前來金門拋出興建「金廈大橋」的主張，引發各界熱議，金門縣長楊鎮浯今天表示，金廈大橋是大多數金門人共同的...

環時社評：美軍艦穿越台海 就是「有害通過」

最近中國大陸強調「台灣海峽非國際水域」，引起國際社會關注。大陸官方外圍媒體環球時報刊發社評指，近年，美國軍艦穿越台灣海峽...

陸外交部「正告」民進黨：「挾洋謀獨」死路一條

中國大陸外交部發言人汪文斌今天表示，要「正告」民進黨當局，「挾洋謀獨」必然是死路一條。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。