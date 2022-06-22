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拜登習近平近期將通話？ 大陸外交部回應

聯合報／ 記者羅印冲／即時報導
大陸外交部發言人汪文斌。澎湃新聞
大陸外交部發言人汪文斌。澎湃新聞

中國大陸外交部今天的例行記者會上，有記者提問，據報導，美國總統拜登計劃近期和大陸國家主席習近平通話，以討論對大陸關稅的問題，請問中方對此有何回應？

據澎湃新聞，汪文斌回應表示，「我沒有可以提供的消息。需要強調的是，中美兩國元首保持交往十分重要，具體應由雙方通過外交途徑共同商定，並為此營造有利條件和氛圍」。

有媒體報導拜登政府規畫最快7月要舉行美中元首對話，拜登18日也向媒體證實，「打算盡快與習近平對話」，並說考慮解除對部分中國大陸商品加徵的關稅，以緩解國內通膨壓力。

媒體21日在白宮詢問拜登，做出關稅決定前會不會與習近平討論，以及拜習通話的進度。拜登說，「我打算和習近平對話，我們還沒敲定時間」。

據南華早報，拜登和習近平最快7月通話，但面對面會晤要等中共20大之後。

拜登 習近平

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