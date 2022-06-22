陸：美軍偵察機抵近長江口 偵察新下水福建艦
中共第三艘航母「福建艦」上周下水，北京南海戰略態勢感知今天發布消息稱，6月22日，美海軍一架P-8A在東海進行異常抵近偵察，在長江口外海高強度活動，很可能意在中國海軍福建艦。
從南海戰態勢感知公布的衛星圖發現，美軍P-8A海上巡邏機來回在大陸東海近岸一帶偵察。
上觀新聞報導，近年來美軍P-8A經常至大陸沿岸抵近偵察，它在日常行動中的使命早已不只限於反潛作戰，而是憑藉其配備的靈敏電子偵察設備，取代了早先ep-3電子偵察機的地位，可以執行多種情報收集、電子偵察和海上監視等任務。
報導稱，P-8A配備an/apy-10雷達，可以遠距離地即時繪製地面和海岸線地形。此外，據美國「防務郵報」2021年11月30日報導，美國海軍還將為P-8A裝備lrasm隱形遠端反艦導彈，使其具備在對手防區外精確摧毀目標的能力。
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