柯文哲提建金廈大橋議題延燒 楊鎮浯還原當天是這樣說

民眾黨主席柯文哲日前來金門拋出興建「金廈大橋」的主張，引發各界熱議，金門縣長楊鎮浯今天表示，金廈大橋是大多數金門人共同的意願，但他強調，「金廈大橋」只是金門發展建設中的一個選項，不是唯一。

金廈大橋的議題，近日不斷延燒，楊鎮浯今早在參加胡璉將軍逝世45周年追思祭典，接受媒體聯訪時，首度還原與柯文哲市長對談的內容，他說，那天與柯市長在對談時，聊到金門的發展，當時他指著金門的地圖跟柯市長說明在金門整個周邊的地緣關係，以及離島做為一個島嶼它的發展，一定跟交通動線的打通，有密不可分的關係，所以也跟柯市長介紹了金門近幾年對外聯外交通，以及將來可能的發展，其中就包含了金廈大橋。

楊鎮浯強調，金廈大橋是大多數金門人共同的意願，也是他那天跟柯市長對談的重點之一，所以他的態度跟大多數金門鄉親的態度都是非常明確的，金廈大橋必須要擺到日程上積極的面對。