陸專家：21日共機演練反制美軍 出巴士海峽打擊美航母

共機昨（21日）有29架次侵擾台灣防空識別區，創今年第3多紀錄。我外交部長吳釗燮表示，台灣絕不會向霸凌者屈服或投降。大陸軍事專家稱，解放軍此次的戰機巡航，是一個完整的超大規模空中攻擊編隊，是針對美日的區域拒止／反介入作戰體系的演練。

我國防部21日晚間發佈消息稱，有29架共軍軍機當天進入台灣西南空域，其中首次發現蘇30戰機，轟6、運9電子對抗機大編隊進出巴士海峽，並巡航至臺灣東部海空域。

騰訊新聞引述大陸軍事專家「憑海觀島」百家號表示，解放軍此次大編隊在台島周邊空域進行戰備巡航，表達「不惜一戰的態度」。

首先，從編隊的規模來看，解放軍此次的戰機巡航，已經是一個完整的超大規模空中作戰編隊，而且這29架次的戰機巡航或許很有可能還是兩個空中戰鬥小組。空警500預警機負責空中指揮，殲11、殲16等不同類型的戰機可以完成對空、對海，以及對陸地任務目標的攻擊，而電子偵察機和反潛機則保障編隊在飛行過程中的安全。而且，從編隊規模來看，殲16戰機8架次，殲11戰機5架次，是一個搭配完整的攻擊型編隊。

從6架次轟6戰機、蘇30戰機4架次進出巴士海峽來看，解放軍此次的空中編隊在執行空中突擊任務的同時，很有可能也在執行區域拒止／反介入作戰體系的演練，而轟6戰機編隊之所以飛出那麼遠，顯然不是衝著台軍去的。是給美日等域外干涉勢力看的，就是明確告訴他們，膽敢在台海問題上越線，轟6在搭載鷹擊導彈的狀態下，6架次的載彈能力，足以擊沉美軍航母。

而蘇30則是為轟6編隊進行空中護航的。此前，轟6戰機巡航台島周邊海空域時，常常由蘇35戰機進行護航，而蘇30戰機還是首次出現，這說明，解放軍的力量充足、戰法常變常新。