陸專家：21日共機演練反制美軍 出巴士海峽打擊美航母
共機昨（21日）有29架次侵擾台灣防空識別區，創今年第3多紀錄。我外交部長吳釗燮表示，台灣絕不會向霸凌者屈服或投降。大陸軍事專家稱，解放軍此次的戰機巡航，是一個完整的超大規模空中攻擊編隊，是針對美日的區域拒止／反介入作戰體系的演練。
我國防部21日晚間發佈消息稱，有29架共軍軍機當天進入台灣西南空域，其中首次發現蘇30戰機，轟6、運9電子對抗機大編隊進出巴士海峽，並巡航至臺灣東部海空域。
騰訊新聞引述大陸軍事專家「憑海觀島」百家號表示，解放軍此次大編隊在台島周邊空域進行戰備巡航，表達「不惜一戰的態度」。
首先，從編隊的規模來看，解放軍此次的戰機巡航，已經是一個完整的超大規模空中作戰編隊，而且這29架次的戰機巡航或許很有可能還是兩個空中戰鬥小組。空警500預警機負責空中指揮，殲11、殲16等不同類型的戰機可以完成對空、對海，以及對陸地任務目標的攻擊，而電子偵察機和反潛機則保障編隊在飛行過程中的安全。而且，從編隊規模來看，殲16戰機8架次，殲11戰機5架次，是一個搭配完整的攻擊型編隊。
從6架次轟6戰機、蘇30戰機4架次進出巴士海峽來看，解放軍此次的空中編隊在執行空中突擊任務的同時，很有可能也在執行區域拒止／反介入作戰體系的演練，而轟6戰機編隊之所以飛出那麼遠，顯然不是衝著台軍去的。是給美日等域外干涉勢力看的，就是明確告訴他們，膽敢在台海問題上越線，轟6在搭載鷹擊導彈的狀態下，6架次的載彈能力，足以擊沉美軍航母。
而蘇30則是為轟6編隊進行空中護航的。此前，轟6戰機巡航台島周邊海空域時，常常由蘇35戰機進行護航，而蘇30戰機還是首次出現，這說明，解放軍的力量充足、戰法常變常新。
其次，運油20空中加油機也是近年來第二次出現在解放軍的空中巡航編隊中。這說明，解放軍在台島周邊海空域進行戰巡時，能完成超長時間的空中巡邏任務，也就是說，在不進行對地或對海、對空攻擊的情況下，解放軍的空中力量已經足以保證對台島周邊空域進行長時間、無死角的封鎖。而運油20還可以同時對轟6戰機編隊進行空中加油，保證其有足夠的能力完成反介入任務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言