陸學者：日本企圖誘使美國捲入台海戰火、「孵化」自己

對於日本政府的對外戰略變化，中國大陸學者劉江永指其最大威脅是國家安全戰略「出軌」，而日本近期在台海、釣魚台議題上的言行，則是企圖誘使美國捲入台海戰火、從中漁利，在美日同盟中孵化自己成「能戰軍事大國」。

環球時報22日刊登北京清華大學國關學院教授、中日關係史專家劉江永的文章，他指出，當前日本面臨的最大威脅與其說來自外部安全環境，不如說是來自日本國家戰略出軌、國家發展模式轉型和自我預言的實現。「國家戰略出軌」是指脫離戰後憲法下和平發展軌道，採取遠交近攻、與鄰為敵的軍事外交戰略。

對於日本防衛省「頻繁登上國際舞台，甚至成為國際交流的主角」，劉江永認為這是日本自前首相安倍晉三執政以來外交與安全（軍事）「三步走」、逐步實現一體化的成果。

劉江永並提到，日本對外戰略已脫離「在堅持日美同盟的同時謀求改善同中國關係」的傳統軌道，轉向利用「自由開放的印太」構想，以日美同盟為核心與更多國家建立准軍事聯盟，利用中美矛盾，突破戰後禁區，公開干預台海、東海、南海，在軍事上呼籲各國共同鉗制中國大陸，「這預示著導致中東、歐洲戰亂的『暴力多邊主義』陰雲未來將籠罩在東亞上空，並可能直接威脅中國的安全」。

在台海跟釣魚台議題上，劉江永強調日本並非只是追隨美國，「而是積極利用中美戰略矛盾從中漁利」，他強調日方提到的「和平解決海峽兩岸問題」從未表示所謂「和平解決」是指兩岸和平統一，「難免令人覺得這只不過是支持『和平台獨』的隱語」。

他指出，一些日本人內心期盼中美兩大二戰的戰勝國在台灣問題上迎頭相撞、兩敗俱傷，而日本從中漁利。正是在這一背景下，安倍晉三與蔡英文進行視訊會談，並多次宣稱「台灣有事就是日本有事，即日美同盟有事」，敦促美國改變對台模糊政策，企圖誘使美國捲入台海戰火。

劉江永認為，美國戰略家曾把美日同盟稱作防止軍國主義復活的「瓶塞」，但實際上美日同盟也許更像「鱷魚的蛋殼」，日本想利用內外環境逐步將自己孵化為「能戰軍事大國」，然後破殼而出，最終減少對美國的戰略依賴。