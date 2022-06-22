快訊

具俊曄、大S婚禮照首度曝光！刺青婚戒閃瞎眾人

低調千億富豪少主掌南山 尹崇堯騎機車上學、結婚只擺一桌

台中高壓電線跳脫！海線5區今早逾4萬戶大停電

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸學者：日本企圖誘使美國捲入台海戰火、「孵化」自己

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
北京清華大學劉江永教授認為，美日同盟已成「鱷魚的蛋殼」，日本想利用內外環境逐步將自己孵化為「能戰軍事大國」然後破殼而出。圖為日本海上自衛隊。（美聯社）
北京清華大學劉江永教授認為，美日同盟已成「鱷魚的蛋殼」，日本想利用內外環境逐步將自己孵化為「能戰軍事大國」然後破殼而出。圖為日本海上自衛隊。（美聯社）

對於日本政府的對外戰略變化，中國大陸學者劉江永指其最大威脅是國家安全戰略「出軌」，而日本近期在台海、釣魚台議題上的言行，則是企圖誘使美國捲入台海戰火、從中漁利，在美日同盟中孵化自己成「能戰軍事大國」。

環球時報22日刊登北京清華大學國關學院教授、中日關係史專家劉江永的文章，他指出，當前日本面臨的最大威脅與其說來自外部安全環境，不如說是來自日本國家戰略出軌、國家發展模式轉型和自我預言的實現。「國家戰略出軌」是指脫離戰後憲法下和平發展軌道，採取遠交近攻、與鄰為敵的軍事外交戰略。

對於日本防衛省「頻繁登上國際舞台，甚至成為國際交流的主角」，劉江永認為這是日本自前首相安倍晉三執政以來外交與安全（軍事）「三步走」、逐步實現一體化的成果。

劉江永並提到，日本對外戰略已脫離「在堅持日美同盟的同時謀求改善同中國關係」的傳統軌道，轉向利用「自由開放的印太」構想，以日美同盟為核心與更多國家建立准軍事聯盟，利用中美矛盾，突破戰後禁區，公開干預台海、東海、南海，在軍事上呼籲各國共同鉗制中國大陸，「這預示著導致中東、歐洲戰亂的『暴力多邊主義』陰雲未來將籠罩在東亞上空，並可能直接威脅中國的安全」。

在台海跟釣魚台議題上，劉江永強調日本並非只是追隨美國，「而是積極利用中美戰略矛盾從中漁利」，他強調日方提到的「和平解決海峽兩岸問題」從未表示所謂「和平解決」是指兩岸和平統一，「難免令人覺得這只不過是支持『和平台獨』的隱語」。

他指出，一些日本人內心期盼中美兩大二戰的戰勝國在台灣問題上迎頭相撞、兩敗俱傷，而日本從中漁利。正是在這一背景下，安倍晉三與蔡英文進行視訊會談，並多次宣稱「台灣有事就是日本有事，即日美同盟有事」，敦促美國改變對台模糊政策，企圖誘使美國捲入台海戰火。

劉江永認為，美國戰略家曾把美日同盟稱作防止軍國主義復活的「瓶塞」，但實際上美日同盟也許更像「鱷魚的蛋殼」，日本想利用內外環境逐步將自己孵化為「能戰軍事大國」，然後破殼而出，最終減少對美國的戰略依賴。

日本 美國 台海

延伸閱讀

日幣狂貶「哪些產品跌最多」 網喊運費太貴：只有這個最有感

Podcast解讀區塊鏈／穩定幣不穩定？幣圈崩跌…日政府通過《穩定幣法案》想保護誰？

旅遊日本更多新選擇！日本「連鎖飯店」不藏私6選 住宿有品質又安心

前Alphabet執行董事長Eric Schmidt 呼籲美國吸引海外晶片業者於境內設廠

相關新聞

朱立倫親美說 王金平：國民黨「親美友日和中」

面對國民黨主席朱立倫日前訪美，發表親美談話和「九二共識沒有共識」等言論，以及近日的黨內縣市首長提名風波，前立法院長王金平...

打人事件延燒 河北唐山遭拔「全國文明城市」頭銜

河北唐山打人事件持續延燒，最新消息顯示，這座城市的「全國文明城市」頭銜已遭拔除。

兩岸共祭伏羲 三重先嗇宮連線甘肅天水

「兩岸共祭人文始祖伏羲典禮」邁入第九年，今年因疫情採取線上、線下結合辦理，由新北市三重區先嗇宮22日連線甘肅天水進行兩岸...

陸專家：21日共機演練反制美軍 出巴士海峽打擊美航母

共機昨（21日）有29架次侵擾台灣防空識別區，創今年第3多紀錄。我外交部長吳釗燮表示，台灣絕不會向霸凌者屈服或投降。大陸...

李克強視察河北 指示糧食供應充裕穩物價

中國國務院總理李克強赴河北省視察時表示，糧食供應充裕對穩物價至關重要，保持經濟運行在合理區間，兩個重要指標是穩就業、穩物...

陸學者：日本企圖誘使美國捲入台海戰火、「孵化」自己

對於日本政府的對外戰略變化，中國大陸學者劉江永指其最大威脅是國家安全戰略「出軌」，而日本近期在台海、釣魚台議題上的言行，則是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。